Técnico Villarreal niega que club insinuase que regalos modificaron arbitraje

real (Castellón, España), 28 feb (EFE).- El entrenador del Villarreal, Fran Escribá, aseguró que "para nada" insinuaron que las bolsas con regalos que el Real Madrid dio a los árbitros influyera en el arbitraje del partido del pasado domingo y añadió que, en todo caso, fue una torpeza de los colegiados salir con ellas tras lo sucedido en el terreno de juego.

"Puede que lo de las bolsas haya sido una pequeña torpeza de los árbitros, tan fácil como meterla en la mochila y ya está. Pero repito, que por nuestra parte haya una insinuación que por esas bolsas el árbitro pudiera modificar su arbitraje, para nada", recalcó.

"Creo que se exagera todo, creo que hay que dar más normalidad y no exagerar tanto las cosas. En todos los partidos hay errores de los árbitros, pero deberíamos intentar que quedarán ahí. Que por el camino un entrenador es expulsado por protestar, pues sanción y ya está. Lo ideal es que todo acabara con el partido, el ruido a mí me sobra, pero entiendo que está ahí y es parte del fútbol", añadió.

Preguntado por si considera que es normal que salgan con bolsas, explicó: "No sé si es habitual que un árbitro salga del campo con bolsas, recuerdo que como jugador y técnico era habitual que hubieran presentes al equipo en el vestuario".

"Pero creo que es algo que se ha exagerado, si es normal que haya regalos, pues que los haya, pero creo que sería mejor y nos ahorraríamos problemas de no haberlos. Aunque digo también que cada club que haga lo que quiera", prosiguió.

Tras toda la polémica suscitada, el técnico valenciano apuntó que parte "de la idea de zanjar ya todo este tema" y que, aunque entiende las preguntas sobre todo eso, está "centrado en Pamplona". "Entiendo ese ruido, entiendo que haya que hablar, pero no participo", aseguró.

Éscribá insistió en que hay que respetar a los árbitros y recordó que siempre ha tenido una actitud correcta respecto a este colectivo y que el Villarreal también la ha tenido.

"Sobre los árbitros, lo primero es respetarlo. Creo que soy un entrenador que los respeta siempre y así me lo han reconocido ellos. Entiendo sus fallos y sus errores, son parte del juego y creo que estoy en un club que también lo hace así", comentó.

"Creo en la imparcialidad de los árbitros, pero entiendo que chirríe cuando se equivocan, pero al final siempre los he respetado y lo seguiré haciendo. Como entrenador, no me gusta y no hablo de los árbitros, se equivocan, pero son un gran colectivo", concluyó.