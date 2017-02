Menotti cree que el Barça depende demasiado del azar y gana "sin jugar bien"

El técnico argentino César Luis Menotti, exseleccionador albiceleste y exentrenador del Barcelona, ha advertido que "el Barça depende demasiado del azar" y asegura que "continua ganando sin jugar bien".

En su columna semanal en el rotativo barcelonés 'Sport',Menotti comenta que antes "el Barça era un equipo eficaz porque controlaba los riesgos del partido aun con su ambición y su iniciativa" y los manejaba "a través de las estrategias".

Sin embargo, ahora la estrategia "depende demasiado de los esfuerzos individuales", ya que considera que "cada acción depende mucho más de la ejecución individual que de la colectiva".

"El Barcelona continua ganando sin jugar bien. Y no controla lo que va a pasar mañana", asegura Menotti, quien recuerda que ante el Atlético de Madrid, Luis Enrique probó con otro sistema táctico.

"Cada partido el Barça, a pesar de los triunfos, está obligado a repensar las estrategias", insiste el argentino, quien recuerda que no hace tanto el Barça asimilaba estrategias desde respuestas colectivas más que desde respuestas individuales porque "era su estilo de juego".

Menotti insiste en que en la actualidad "hay una confusión difícil de resolver en la urgencia de resultados" y comenta que en el partido ante el Atlético de Madrid, el Barça ofreció respuestas que se asemejaban más a las que puede dar el equipo de Simeone que a las que podía ofrecer el Barça.

"Lo grave de este Barcelona es que acepta el resultado desde muchos lugares. Y hay cierta resignación y tristeza en la pérdida de las formas. No jugó mejor que el Atleti y ganó. En una semana tiene que volver a jugar y la tristeza y la preocupación continuarán", ha comentado.

El argentino comenta que los futbolistas del Barça "juegan con confusión" y aunque admite que no le corresponde opinar sobre el porqué Luis Enrique cambió el sistema táctico, sí considera que en la cancha el Barça "defendió muy mal y tuvo fortuna".

Menotti apuesta a que en la intimidad los jugadores azulgrana no se engañan. "No están conformes, no jugaron bien y pudieron perderlo y lo saben. Siguen en carrera sin merecerlo. Está claro que es peor perder mereciéndolo. Y lo mejor es ganar mereciendo ganar. Pero es sospechoso ganar por casualidad. El Barça debe recomponer ideas", asegura el extécnico.