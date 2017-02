Belga Goffin barre a francés Robert y estadounidense Isner es eliminado

El belga David Goffin, décimo del mundo y quinto preclasificado, barrió al francés Stephane Robert este lunes en la primera jornada del Abierto Mexicano de Tenis que se juega en Acapulco en la que el estadounidense John Isner fue eliminado por su compatriota Steve Johnson.

Goffin selló su boleto a la segunda ronda al derrotar por 6-1, 6-2 a Robert en apenas 55 minutos de partido, mientras que el estadounidense Isner, octavo preclasificado, fue superado por doble 6-4 en 66 minutos.

"Me sentí bien, fue buen partido de inicio a fin (...) no fue fácil, si vemos el marcador tal vez, pero no", dijo Goffin tras el partido y ahora espera en segunda ronda al ganador del duelo entre el estadounidense Sam Querrey y el británico Kyle Edmund.

Isner se despidió a la primera de cambio al ser sorprendido por Johnson, quien en la segunda ronda chocará ante el ganador del partido entre los estadounidenses Ernesto Escobedo y Stefan Kozlov.

En el torneo femenino, la francesa Kristina Mladenovic, segunda sembrada, eliminó a la estadounidense Varvara Lepchenko por 6-2, 6-3, mientras que la alemana Andrea Petkovic, octava favorita, encontró mayores problemas para superar a la estadounidense Jamie Loeb por parciales de 2-6, 6-1, 6-3.

También en tres sets la francesa Pauline Parmentier eliminó a la estadounidense Nicole Gibbs a la que venció por 7-5, 6-7, 6-2.

En duelo entre estadounidenses Louisa Chirico venció por doble 6-2 a Shelby Rogers (USA) mientras que la británica Heather Watson eliminó a la estadounidense Bethanie Mattek Sands por 7-5, 6-3.

El Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco 2017 tendrá una bolsa de premios de 1,9 millones de dólares en torneos femenino y masculino.