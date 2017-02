ONU advierte sobre políticos que hacen campaña contra los Derechos Humanos

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, advirtió hoy a aquellos políticos que hacen campaña contra las libertades universales o amenazan con retirarse de tratados e instituciones internacionales o regionales, que Naciones Unidas no se quedará quieta y actuará.

"Para los líderes políticos que hoy hacen campaña contra los derechos universales o amenazan con retirarse de tratados internacionales o regionales y de las instituciones que los salvaguardan, hay que recordarles lo que el mundo ha conseguido durante siete décadas" tras la Segunda Guerra Mundial, dijo Zeid en la apertura de la 34 sesión del Consejo de Derechos Humanos.

También hay que recordarles a estos actores políticos, añadió, "lo que todos podemos perder si sus amenazas prosperan a la hora de estrangular los derechos humanos universales".

Zeid, que no mencionó a ningún político o Gobierno en particular en su breve discurso, advirtió que la ONU "no se quedará descuidadamente observando" estas amenazas y campañas contra los derechos humanos, "dado que tenemos mucho que perder".

"Nuestros derechos y los de los demás, el futuro de nuestro planeta, no puede, no deben quedarse aniquilados por aquellos temerosos políticos", sostuvo Zeid.

En su llamamiento a las delegaciones internacionales, el alto comisionado sostuvo que por todo ello "las sirenas de la experiencia histórica deben resonar alto y claro", y la comunidad internacional debe "proteger" los avances logrados en materia de derechos humanos desde la destructiva Segunda Guerra Mundial.

Zeid señaló además que las marchas "sin precedentes" del pasado 21 de enero en Washington y otras ciudades -la "Marcha de las Mujeres"- un día después de la investidura del nuevo presidente de EEUU, Donald Trump, "no iban contra un Gobierno particular, aunque muchos lo vieron así".

"Creo que las marchas eran en favor del derecho de las mujeres, de los derechos humanos de las mujeres, en favor de todos nosotros, en pro de una humanidad justa e incluyente".

"Tenemos que defender los derechos humanos. Cuando las personas comprenden plenamente que tienen derechos, es casi imposible revertir ese conocimiento", afirmó Zeid.