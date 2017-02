La Semana de la Moda parisina despide a dos de sus iconos en Givenchy y Chloé

Tras Nueva York, Londres y Milán, París cierra las presentaciones de la moda otoño-invierno 2017/2018 marcada por la despedida de Chloé de Clare Waight Keller y el vacío en Givenchy después de que Riccardo Tisci pusiera fin a su contrato, lo que abre nuevas incógnitas: ¿Quiénes ocuparán sus plazas?La histórica firma parisina de los 70, Chloé, anunció la partida de Keller en enero sin especificar los motivos que propiciaban la separación: la británica ha sido tremendamente aclamada por el pú

París, 27 feb (EFE).- Tras Nueva York, Londres y Milán, París cierra las presentaciones de la moda otoño-invierno 2017/2018 marcada por la despedida de Chloé de Clare Waight Keller y el vacío en Givenchy después de que Riccardo Tisci pusiera fin a su contrato, lo que abre nuevas incógnitas: ¿Quiénes ocuparán sus plazas?

La histórica firma parisina de los 70, Chloé, anunció la partida de Keller en enero sin especificar los motivos que propiciaban la separación: la británica ha sido tremendamente aclamada por el público desde su entrada en 2011 y las ventas de la 'maison' han aumentado gracias a la comercialización de nuevos bolsos icónicos.

Si bien el nuevo nombramiento se hará esperar, con total probabilidad, al menos hasta la despedida de Keller en su desfile del jueves 2 de marzo, los rumores apuntan a la francesa Natacha Ramsay-Levi.

Ramsay-Levi ha trabajado desde 2002 en Balenciaga, marca a la que entró haciendo cafés, como segunda a bordo de Nicolas Ghesquière para seguirle después hasta Louis Vuitton, donde trabaja en la actualidad.

En cualquier caso, y a la espera de una confirmación, la nueva era de Chloé no comenzará hasta septiembre, por lo que esta semana tocará despedir como se merece a Keller, madre de tres hijos, que en los últimos tiempos había vuelto a establecerse en Londres por razones personales.

Por otro lado, Givenchy sale en esta ocasión del calendario oficial, que se inaugura mañana, y tan solo mostrará algunos diseños en "petit comité", después de la despedida del italiano Riccardo Tisci, intrínsicamente relacionado ya al ADN de la firma desde que tomó sus riendas en 2005.

Aún no se conoce el nombre de su sustituto aunque en este caso las habladurías se centran más bien en el futuro de Tisci, nacido en 1974 y uno de los diseñadores más relevantes de su generación, quien podría incorporarse próximamente a la dirección de Versace, de cuyo fallecido creador, Gianni Versace, se ha declarado fiel admirador.

Tampoco participará en esta Semana de la Moda Emanuel Ungaro, que según el portal de moda FashionNetwork "no ha podido realizar su colección otoño-invierno 2017-2018" por los problemas judiciales en los que se halla inmerso su fabricante, Modalis.

Hace dos años que la firma, dirigida hoy por el siciliano Fausto Puglisi, se asoció para su producción con Modalis, al frente también de las creaciones de John Galliano, quien ha prescindido de sus servicios recientemente.

Por lo demás, el calendario que esta semana se ha visto ajustada a ocho días y no nueve como acostumbraba, vendrá cargado de las tradicionales casas (Saint Laurent, Chanel, Loewe, Issey Miyake, Stella McCartney, etc.), y nuevos nombres: Jour/né, Atlein y Uma Wang, que hasta ahora desfilaba en Milán.

Journ/né, la firma de los jóvenes diseñadores parisinos Léa Sebban, Lou Menais y Jerry Journo, se estrenará durante la primera jornada con creaciones contemporáneas que proponen una moda para todas las ocasiones del día a día.

El 2 de marzo será el turno de la minimalista Atlein, cuyo creador, el francés de 32 años Antonin Tron, recibió el año pasado el premio LVMH así como el "primera colección" de la Asociación Nacional para el desarrollo de las Artes y la Moda.

En lo que se refiere a innovación, la pasarela parisina se resiste aún a prácticas como el "see now, buy now", que triunfa en Londres y Nueva York, mediante el cual los clientes pueden adquirir las prendas inmediatamente después del desfile.

Sin embargo, y aunque fuera del calendario oficial, sí seguirá este ejemplo la cadena de tiendas H&M con su firma de diseño, Studio, que este miércoles mostrará sus colecciones de mujer y hombre.

El desfile se podrá seguir en directo a través de la web de la marca y sus seguidores podrán comprar todas las prendas de la pasarela en tan solo un clic, adelantándose seis meses a la temporada.

Una tecnología al gusto de la inmediatez que han dado a esta industria las redes sociales y con la que las marcas quieren adaptarse a las nuevas exigencias de sus clientes, aunque por lo general son firmas como Burberry o Tommy Hilfiger y no, como en este caso, una low-cost enfocada al público más "fashionista".