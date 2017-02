"Moonlight" roba el protagonismo a "La La Land" tras un error histórico

Parecía que la noche iba a concluir para "La La Land", ganadora de seis Óscar, con un epílogo "hecho en Hollywood", pero el error histórico al anunciar la mejor película, que fue a parar a "Moonlight", le robó el protagonismo en un inesperado giro final.

Los Ángeles (EE.UU.), 26 feb (EFE).- Parecía que la noche iba a concluir para "La La Land", ganadora de seis Óscar, con un epílogo "hecho en Hollywood", pero el error histórico al anunciar la mejor película, que fue a parar a "Moonlight", le robó el protagonismo en un inesperado giro final.

Todo apuntaba a que "La La Land", tras obtener los galardones al mejor director (Damien Chazelle), mejor actriz (Emma Stone), mejor banda sonora original, mejor canción original ("City of Stars"), mejor diseño de producción y mejor fotografía, se coronaría como mejor película y, de hecho, así lo anunciaron Warren Beatty y Faye Dunaway.

Sin embargo, algo no encajaba.

Se notó en el rostro del veterano actor, que al abrir el sobre lanzó un gesto de extrañeza a su alrededor. A la pareja le habían hecho entrega del sobre equivocado. Sin embargo, como nadie de la Academia se pronunció, Beatty prosiguió y le pasó el sobre a Dunaway, que leyó el nombre de "La La Land" que aparecía junto al de Emma Stone, el premio entregado justo antes.

"Hay un error. 'Moonlight', vosotros sois los ganadores de la mejor película. Esto no es una broma", advirtió Jordan Horowitz, uno de los productores de "La La Land", cuando ya estaba todo el equipo en el escenario.

Y Barry Jenkins, director de "Moonlight" y que instantes antes había ganado el Óscar al mejor guión adaptado, simplemente tuvo tiempo de afirmar: "Al diablo con los sueños porque esto es realidad".

Ese potente drama independiente también se alzó con el Óscar al mejor actor de reparto, para Mahershala Ali, que se convirtió en el primer intérprete musulmán en ganar el premio de la Academia y fue padre por primera vez hace cuatro días.

La noche no fue finalmente el cuento de hadas con el que soñaba "La La Land", pero sí lo fue para su director, Damien Chazelle, que se convirtió en el realizador más joven de la historia, 32 años y un mes, en alzarse con el trofeo.

"Esta es una película sobre amor y yo me enamoré mientras rodaba. Significa todo que estés aquí hoy conmigo", dijo Chazelle refiriéndose a Olivia, su pareja.

Emma Stone ganó como mejor actriz y se impuso a Isabelle Huppert ("Elle"), Ruth Negga ("Loving"), Natalie Portman ("Jackie") y Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins").

Stone dijo, en su discurso posterior en sala de prensa, que "Moonlight" es "una de las mejores películas de la historia" y que la situación vivida en el escenario había sido "uno de los momentos más locos de todos los tiempos".

Por su parte, Casey Affleck obtuvo el Óscar al mejor actor por el drama "Manchester By The Sea" y dedicó la victoria a Kenneth Lonergan, director de la cinta y ganador de la estatuilla al mejor guion original: "Sin él no estaría aquí, seguro".

Viola Davis completó los premios de interpretación con el Óscar a la mejor actriz de reparto, por "Fences".

La gala, de tres horas y 45 minutos de duración, tomó un cariz muy colorido y juvenil con el arranque musical ofrecido por Justin Timberlake y su canción nominada "Can't Stop the Feeling", que puso a bailar a todo el Teatro Dolby, incluidos Denzel Washington, Charlize Theron, el español Javier Bardem, y la esposa del cantante, Jessica Biel.

Durante la primera mitad de la ceremonia hubo un reparto diverso de ganadores, y "La La Land" no se hizo con su primer Óscar hasta pasados los primeros 100 minutos de la gala.

Entre las notas más llamativas destacó el Óscar al mejor vestuario logrado por Colleen Atwood para "Fantastic Beasts and Where to Find Them", la primera estatuilla dorada lograda por una cinta del universo Harry Potter.

La saga original fue nominada en 14 ocasiones, pero nunca se llevó la victoria.

Además, "O.J: Made in America", ganadora del Óscar al mejor documental, se erigió en la cinta de mayor duración jamás condecorada en los premios de la Academia, con un metraje de 7 horas y 47 minutos.

Asimismo, el mayor perdedor en la historia de los Óscar hasta ahora, Kevin O'Connell, rompió la maldición tras 21 nominaciones y se alzó con el triunfo en la categoría de mejor mezcla de sonido, por "Hacksaw Ridge", junto a Andy Wright, Robert Mackenzie y Peter Grace

Durante la velada también se recordó a los ganadores de los Óscar técnicos, entre los que figuraba el español Marcos Fajardo, galardonado por la creación del software "Arnold", un programa de efectos especiales utilizado en superproducciones como "Gravity" o "Iron Man 3".