Casey Affleck obtiene el Óscar al mejor actor por "Manchester By The Sea"

Casey Affleck obtuvo hoy el Óscar al mejor actor, la primera estatuilla que recibe en su carrera, gracias a su trabajo en el drama "Manchester By The Sea".

Affleck cumplió con los pronósticos de los expertos y se impuso a candidatos de altura como Denzel Washington ("Fences"), Andrew Garfield ("Hacksaw Ridge"), Viggo Mortensen ("Captain Fantastic") y Ryan Gosling ("La La Land").

El intérprete, muy emocionado, dijo que el premio significaba mucho para él y dio las gracias, por encima de todo, al cineasta Kenneth Lonergan, porque si no hubiera escrito su papel en "Manchester By The Sea"él "no estaría aquí, seguro".

También dio las gracias a su familia, y se mostró "muy orgulloso" de formar parte de la comunidad de Hollywood

El hermano pequeño de Ben Affleck conquistó a los académicos de Hollywood gracias a su interpretación contenida, sobria y repleta de matices del drama "Manchester By The Sea" de Kenneth Lonergan.

En esta cinta Affleck da vida a Lee Chandler, un huidizo y complicado hombre que trata de dejar atrás un trágico pasado cuando recibe la noticia de que debe hacerse cargo de su sobrino.

Affleck llegaba lanzado a los Óscar tras haber ganado el Globo de Oro, el Bafta y el Spirit por su trabajo en "Manchester By The Sea".

El intérprete ya había sido nominado al Óscar por "The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford" (2007), y su filmografía incluye también la película "Gone Baby Gone" (2007); y la trilogía de "Ocean's Eleven" (2001), "Ocean's Twelve" (2004) y "Ocean's Thirteen" (2007).

No obstante, la controversia también acompañó su carrera al Óscar. Los medios de comunicación rescataron recientemente un antiguo caso, que se cerró con un pacto entre acusación y defensa, en el que una productora y una directora de fotografía denunciaron a Affleck por acoso sexual cuando trabajaron en su falso documental "I'm Still Here" (2010).