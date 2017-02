Damien Chazelle, Óscar al mejor director por "La La Land"

Damien Chazelle ganó hoy el Óscar al mejor director por "La La Land", un reconocimiento que le convierte, a sus 32 años, en el realizador más joven de la historia en alzarse con ese galardón.

"Esta es una película sobre amor y yo me enamoré mientras rodaba. Significa todo que estés aquí hoy conmigo", dijo Chazelle refiriéndose a Olivia, su pareja.

Sus rivales eran Denis Villeneuve ("Arrival"), Mel Gibson ("Hacksaw Ridge"), Kenneth Lonergan ("Manchester by the Sea") y Barry Jenkins ("Moonlight").

Chazelle, de 32 años y un mes, sobrepasa a Norman Taurog, quien tenía hasta ahora el récord como el director ganador del Óscar más joven de la historia, ya que su película "Skippy" se impuso en 1931 cuando tenía con 32 años y ocho meses.

No obstante, Chazelle no fue el director más joven de la historia en lograr la nominación. Esa marca sigue en posesión de John Singleton, que tenía 24 años cuando fue candidato por "Boyz n the Hood" en 1992.