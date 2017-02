"Manchester by the Sea" y "Moonlight", mejor guion y guion adaptado

"Manchester by the Sea" y "Moonlight" se llevaron el Óscar al mejor guion original y al mejor guion adaptado, respectivamente, en la 89 edición de los premios de la Academia de Hollywood.

Kenneth Lonergan y la pareja formada por Barry Jenkins y Tarell Alvin recogieron los galardones, respectivamente.

"Manchester by the Sea" competía con a "Hell or High Water", de Taylor Sheridan; "La La Land", de Damien Chazelle; "The Lobster", de Yorgos Lanthimos y Efthimis Filippou, y "20th Century Women", de Mike Mills.

"Es una película que trata de personas cuidando de otras personas que lo necesitan, algo que necesitamos", valoró Lonergan.

Barry Jenkins y Tarell Alvin se impusieron a Eric Heisserer, por "Arrival"; August Wilson, por "Fences"; Allison Schroeder y Theodore Melfi, por "Hidden Figures", y Luke Davies, por "Lion".