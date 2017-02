Lin-Manuel Miranda se queda sin Óscar a mejor canción que gana "La La Land"

El artista de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda no pudo lograr el Óscar a la mejor canción, al que competía con "How Far I'll Go" de la cinta animada "Moana" y que finalmente se llevó el musical "La La Land" gracias al tema "City of Stars".

Junto a "How Far I'll Go" y "City of Stars" también estaban nominadas en este apartado de los premios de la Academia de Hollywood las canciones "Audition (The Fools Who Dream)" también de "La La Land", "Can't Stop The Feeling" de la cinta "Trolls", y "The Empty Chair" del documental "Jim: The James Foley Story".

Pese a no lograr la estatuilla, Miranda pasa por un momento de máxima popularidad en Estados Unidos, especialmente tras el descomunal éxito de su musical de Broadway "Hamilton".

De cara al futuro, Miranda actuará en la secuela de "Mary Poppins", participará en la versión con personajes reales de otro clásico de Disney, "The Little Mermaid", y afrontará la adaptación a la gran pantalla de su musical "In The Heights", entre otros proyectos.

Sobre la alfombra roja de los Óscar, Miranda, que lucía un lazo azul en apoyo a la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), el grupo defensor de los derechos civiles más importante de EEUU, dijo a Efe que escogió formar parte de esa iniciativa por su "importante lucha en defensa de los ideales americanos, que están siendo atacados".

Sobre la escasa presencia de talento latino en los Óscar este año, el artista señaló: "Siempre es mejor cuando las películas reflejan nuestra sociedad".

"Somos un país muy diverso donde los latinos se convertirán en el 25 por ciento de la población en unos años, así que espero que Hollywood nos represente como debe. Tenemos grandes directores latinos y siempre estaremos dando guerra", apuntó.