Unos Óscar muy repartidos dejan una lluvia de premios en su primera mitad

La 89 edición de los Óscar, que se está celebrando en Los Ángeles, dejó en su primera mitad una lluvia de premios en la que solo "Hacksaw Ridge", del Mel Gibson, se hizo con dos estauillas: mejor montaje y mezcla de sonido.

Mahershala Ali cumplió los pronósticos y se hizo con el Óscar al mejor actor de reparto por su interpretación de un narcotraficante y mentor de un niño en el drama independiente "Moonlight".

También estaba cantado el galardón como actriz de reparto para Viola Davis, que recogió su premio por "Fences" entre lágrimas y muy emocionada.

El largometraje iraní "The Salesman", cuyo director Asghar Farhadi renunció a ir a la gala de los Óscar para protestar contra las medidas migratorias del presidente de EE.UU. Donald Trump, se llevó la estatuilla a la mejor película en lengua extranjera.

"Lamento no estar con vosotros hoy. Mi ausencia es por respeto por la gente de mi país y las otras seis naciones que han sido ofendidas por la ley inhumana que prohíbe la entrada de inmigrantes a Estados Unidos", afirmaron los representantes del ausente cineasta al leer su discurso sobre el escenario del teatro Dolby.

Por otro lado, la cinta derivada de las historias de Harry Potter "Fantastic Beasts and Where to Find Them" se llevó el Óscar al mejor vestuario, que recibió Colleen Atwood.

Además, "O.J.: Made in América", que con 7 horas y 47 minutos se convirtió en la película más larga en ser nominada en la historia de los Óscar, se alzó con la victoria en el apartado de mejor documental.

El Óscar al mejor maquillaje fue a parar a Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini y Christopher Nelson por su labor en la cinta de superhéroes "Suicide Squad".

Sylvain Bellemare ganó el galardón a la mejor edición de sonido por el filme de ciencia-ficción "Arrival", mientras que Kevin O'Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie y Peter Grace se anotaron el Óscar a la mejor mezcla del sonido por "Hacksaw Ridge".

Se trató de un reconocimiento muy especial para Kevin O'Connell, que logró por primera vez el Óscar tras 21 candidaturas sin conseguirlo.

"La La Land", que llegó con catorce nominaciones a la gala, ganó su primera estatuilla por diseño de producción, pero dejó escapar los premios de mezcla de sonido, edición de sonido, vestuario y montaje en la primera mitad de la ceremonia.

En las categorías de animación, "Zootopia" se llevó el premio al mejor largometraje y "Piper" recibió el Óscar al mejor corto.

Por último, Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones y Dan Lemmon, del filme "The Jungle Book", se proclamaron vencedores del Óscar a los mejores efectos visuales.

Hasta el ecuador de esta edición de los premios de la Academia de Hollywood, el conductor de la gala Jimmy Kimmel destacó por sus ácidos chistes sobre Trump, mientras que el actor mexicano Gael García Bernal, que presentaba uno de los premios, cargó contra la propuesta de construir un muro entre Estados Unidos y México.