Celta quiere renovar a Berizzo pero no hará "ninguna locura" para retenerlo

Carlos Mouriño, presidente y máximo accionista del Celta de Vigo, aseguró hoy que la intención de club es ampliar el contrato del técnico Eduardo "Toto" Berizzo, que finaliza el próximo 30 de junio, si bien ha asegurado que no harán "ninguna locura" para lograrlo.

"Con el entrenador acordamos centrarnos en las competiciones en las que todavía estamos -Liga y Liga Europa- porque eso es lo importante. Nosotros queremos que continúe y él está satisfecho, por lo que si estamos en un punto de acuerdo económico, por nosotros no habrá problema", afirmó.

No obstante, el dirigente celeste dejó claro que "por mantener a un jugador o a un entrenador" no pondrán "en riesgo" lo que es su proyecto general. "Tenemos que ser muy cuidadosos, medir muy bien lo que tenemos que hacer para no pasarnos de nuestros límites", señaló en su comparecencia ante los medios de comunicación.

El mismo discurso mantuvo cuando se le preguntó por la ampliación de contrato de Iago Aspas, quien recientemente desveló que su representante se reuniría con el Celta para negociar dicha ampliación.

"Más que a las contrataciones nuevas le damos prioridad a las renovaciones, pero no haremos locuras. Lo haremos dentro de nuestras posibilidades. También tenemos los casos de Wass o Radoja, a los que también nos gustaría renovar", manifestó.

Mouriño hizo un balance "muy bueno" del rendimiento del equipo hasta la fecha -semifinalista en la Copa del Rey, clasificado para los octavos de final de la Liga Europa y con opciones de conseguir un puesto europeo para la próxima campaña- a pesar de sufrir las "importantes" bajas de Nolito, el pasado verano, y el chileno Fabián Orellana, en el mercado invernal.

Cuestionado por la cancelación del partido de Liga contra el Real Madrid, se limitó a decir: "Consideramos que no teníamos que pronunciarnos porque no tenemos injerencia ni en jugar ni en cancelar, eso no corresponde al Celta".

"Pero si se consideró que había un peligro, nosotros apoyamos que se cancelara ese partido, pero no podíamos ir más allá. No era nuestra decisión pero tampoco queríamos poner en peligro a la gente", sentenció.