La pista dura de Acapulco cumple trabajo como polo de atracción de top-10

La pista dura del Abierto Mexicano de Tenis en la que a partir de este lunes se jugará la edición 24 del torneo ha cumplido en tres años el trabajo para el que fue requerido: un potente polo de atracción para los jugadores top-10.

Tras 21 ediciones con superficie de polvo de ladrillo, el torneo mexicano dio un paso adelante hace tres años con la cancha de cemento "la intención es que vengan otro tipo de jugadores, ya no solo especialistas en arcilla" dijo en aquella oportunidad la organización del torneo y lo ha conseguido.

"Creo que fue un cambio muy cuestionado y estos tres años por la situación del calendario en la que estamos con el Masters de Indian Wells han sido muy buenos", dijo a Efe el director del torneo, Raúl Zurutuza.

En estos 36 meses y tres ediciones por la cancha de Acapulco han pasado, el actual número uno del mundo, el británico Andy Murray y este año, de manera sorpresiva y de última ahora, el serbio Novak Djokovic (2) junto con el español Rafael Nadal, el croata Marin Cilic (7) y el argentino Juan Martín del Potro (42), todos ganadores de al menos un Grand Slam.

"Sin duda tener la cancha dura es una herramienta, una característica puntual que ha hecho la diferencia con el torneo", explicó el responsable del torneo de Acapulco.

"El objetivo era aprovechar esta semana, la novena del calendario que es muy codiciada por ser la previa al primer Masters 1000, estamos en la misma zona horaria y la combinación de todo ha sido muy positivo", explicó Zurutuza.

Y aunque en la misma semana, se desarrolla el Abierto de Dubai, que entrega 2,85 millones de dólares por 1,63 de Acapulco, el directivo aseguró que al torneo de Emiratos Árabes Unidos "le perdimos el miedo financiero en el momento en que vimos que el público respondió a las grandes figuras en Acapulco".

Zurutuza aseguró que respetan y mucho a Dubai pero con estos tres años ha demostrado que se les puede "competir en la misma cancha".

Este año, además de Djokovic, Nadal, Cilic y Del Potro, Acapulco convocó al canadiense Milos Raonic, (4 ATP) que no jugará el torneo debido a una lesión, al austríaco Dominic Thiem (8) y el belga David Goffin (10), una sexteta que le dio forma "al mejor cuadro de jugadores en los 24 años del torneo".

De la posibilidad de que en algún momento, el suizo Roger Federer, el mayor ganador de Grand Slams en la historia del tenis, visite México, Zurutuza dijo que es un pendiente que si da será bueno y si no "no se va a acabar el mundo" sino juega en Acapulco.

"Federer tiene una buena relación con Dubai (...) nosotros mandaremos nuestro correo electrónico (a Roger) y si se logra, que bueno y si no nos y tocó, no nos vamos a morir, no se va acabar el mundo y seguiremos siendo uno de los mejores 15 torneos del mundo", finalizó.