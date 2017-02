"El fútbol en positivo", Marcelino explicó en EFE las claves del clásico

El técnico asturiano Marcelino García Toral, explicó hoy en la Agencia Efe en Madrid, el último clásico, desvelando las claves que marcaron el Barcelona-Real Madrid del pasado 3 de diciembre, en un momento en el que se ha reanudado la lucha por el título y el partido del Bernabéu puede ser decisivo.

Con la distancia que le da su actual situación alejado de los banquillos, Marcelino expuso su clase maestra "El fútbol en positivo", ante una nutrida representación de los medios españoles.

Desveló aspectos del juego que pasan inadvertidos como el "repliegue tremendamente solidario y eficaz" que tuvieron en aquel clásico los madridistas, un equipo al que se le achaca lo contrario, o cómo, pese a las críticas a las que se enfrenta Luis Enrique, el Barcelona mantiene una "filosofía similar", porque quizás sea el equipo del mundo que tiene un juego más definido.

Una situación que ha provocado que la mayoría de los equipos ya opten por una presión alta para contrarrestar su juego. "Y es una buena decisión, para evitar que tengan posesiones largas, porque la posesión larga desgasta mucho al rival, que está todo el rato corriendo".

Marcelino, aun así, no considera que el Barcelona asuma excesivos riesgos, por el enorme talento que tienen sus jugadores. "Cuando era entrenador, a mí no me gustaba enfrentarme a estos jugadores. Uno puede asumir tantos riesgos como capacidad de definición tengas arriba. En el Barcelona, son capaces de hacer un dos contra cinco, porque tienen un talento exagerado", destacó.

Y respecto al Real Madrid, destaca que cuenta con una "riqueza de recursos tremenda" y no espera que recurra al contragolpe como único plan en el próximo clásico. "El Madrid también querrá dominar el partido, no ser dominado por el Barcelona".

Marcelino no eludió opinar sobre el papel que le corresponde al entrenador en los grandes equipos, en los que las superestrellas pueden condicionar el juego del equipo.

"El entrenador toma decisiones desde el planteamiento. En función de cada jugador, de su capacidad para convencerle en el trabajo colectivo", señaló el técnico asturiano que incidió: "El equilibrio defensivo lo da el compromiso de los diez jugadores de campo, no el sistema".

"Desde mi punto de vista, creo que la organización defensiva contra el Barcelona no fue la misma que contra el Valencia. Para estos equipos que juegan 60 partidos al años es muy difícil mantener el mismo rigor e intensidad", agregó.