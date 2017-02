La absolución tumbó la novela del caso Colmenares

La novela que empezó hace seis años terminó hace seis días con el fallo que absolvió a Laura Moreno y Jessy Quintero por la muerte de Luis Andrés Colmenares. Muchas fueron las hipótesis: que se trató de un homicidio, que Colmenares fue golpeado por celos de Carlos Cárdenas, que tenía un noviazgo con Laura Moreno que era exnovia de Cárdenas, que su cuerpo lo escondieron y luego lo pusieron en el caño el Virrey.

Todas esas hipótesis quedaron en el piso, la Juez Paula Astrid Jiménez corroboró con pruebas que Colmenares, no fue golpeado, tampoco su cuerpo fue escondido y que no existió tal noviazgo. “con Laura Moreno se conoció de forma superficial y que llevaban muy poco tiempo saliendo. Colmenares pretendía a Laura pero de ahí a un noviazgo formal tampoco se demostró”.

Los errores fueron de la Fiscalía, con testigos falsos y una segunda necropsia que deja en entre dicho la labor del ente acusador, “el galeno Máximo Duque alteró la evidencia, su pericia llevó al engaño a las víctimas, a pensar de que se trataba de una golpiza y lo mismo hizo que este proceso llegara hasta un juicio. Duque quiso llevar al juzgado a equívocos”.

Después del proceso, Laura Moreno habló por primera vez con Semana.com, dijo que su vida cambió desde el momento en que Colmenares murió y señaló a los medios de tergiversar la información, “no podía salir tranquila, era una persona conocida en las calles, una persona a la que la gente no le dio el beneficio de la duda, sino todo lo contrario: me juzgaron por lo que vieron en los medios”.

Por su parte, Orlando Quintero, el papá de Jessy Quintero, habló para el Espectador, dijo que siempre creyó en la inocencia de su hija y criticó la labor de los medios, “en nuestro caso, muy pocos medios han sido responsables manejando el tema”.

Caracol Radio ha intentado hablar con Laura Moreno pero su abogado Jaime Granados dijo que no darán más entrevistas debido a que “están muy afectados con tantos ataques de algunos medios y sobre todo, en las redes sociales”, tampoco ha sido posible hablar con los familiares de Jessy Quintero.