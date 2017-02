¿Las mejores películas y los mejores actores son los que ganan el Óscar?

Se supone que los Óscar premian a las mejores películas y actuaciones del año.

Pero en realidad hay un montón de factores que influyen en los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos al momento de determinar quién se lleva la estatuilla dorada.

¿Escogen a las mejores películas?

"¡Dios, no!", se ríe la crítica de cine Thelma Adams. "Esa es la respuesta simple".

Hay un montón de premiados en la historia de los Oscar que han perdurado al paso del tiempo. Pero hay muchos otros ejemplos que hacen que los cinéfilos miren hacia atrás y piensen: "¿En serio ganó?".

Una de las mayores farsas se produjo en 1959, cuando el musical Gigi ganó nueve premios Óscar.

Vértigo de Alfred Hitchcock, que una encuesta de 2012 la nombró como el mejor filme jamás hecho, se fue a casa sin nada.

Más recientemente, Crash (mejor película, 2006) y Birdman (mejor película, 2015) son vistas por muchos como selecciones sospechosas, especialmente teniendo en cuenta que vencieron a Secreto en la montaña y Boyhood respectivamente.

REUTERS

Emma Stone de "La La Land" se perfila como la actriz principal favorita en los premios de este año.

¿Cómo se valoran a los ganadores del Oscar?

Si se comparan las películas más ganadores del Oscar de las últimas dos décadas con las de mayor evaluación en los respectivos años, los premios de la Academia no suelen elegir a las mejores cintas.

Metacritic, un sitio web que le da a cada película una puntuación basada en los comentarios de los críticos de cine, es una forma de determinar qué películas tuvieron más aplausos de los expertos.

Según los críticos, entre 1996 y 2016, la ganadora a mejor película con la peor puntuación es Gladiador (2000), con 64/100.

En cambio, la ganadora a mejor película con mayor puntuación es 12 años de esclavitud (2013), con 96/100.

La citada Boyhood(2014), por su parte, estuvo nominada a mejor película en 2015 pero perdió contra Birdman. Tiene 100/100 puntos, lo máximo obtenido jamás por una cinta que compitió por este galardón sin obtenerlo.

En otras palabras, la calidad de los ganadores y los nominados al Oscar es incongruente.

ALAMY

Titanic ganó 11 estatuillas en la premiación de los Óscar de 1998.

¿Eso quiere decir que los críticos están realmente más en sintonía con los gustos de los amantes del cine que los votantes que eligen en los Oscar?

"Las críticas estadounidensesestán sesgadas", dice Thelma Adams.

"Son en su mayoría blancos y están mirando películas a través de unos lentes de hombre blanco, altamente educado y de clase profesional", añade.

¿Pero qué otras medidas de calidad cinematográfica podríamos utilizar? La taquilla da una imagen democrática de popularidad, sí, ¿pero refleja la calidad cinematográfica?

Según un ranking de IMDB (Internet Movie Database), un sitio especializado en información del séptimo arte, Sueño de fuga (1994) es la mejor película que se ha hecho en la historia, pero no ganó ningún Oscar.

GETTY IMAGES

Algunos críticos apuntan que Eddie Redmayne realizó una gran campaña para ganar el Óscar a mejor actor principal en 2015 por sobre Michael Keaton.

¿Qué influye en quién gana un Óscar?

1. ¿Quién está de moda?

La carrera de los Oscar es, sobre todo, una cuestión de tendencias y momentos.

Alrededor de 7.000 miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas votan, y la ronda definitiva tiene lugar solo dos semanas antes de la ceremonia, por lo que mucho depende de los nombres que se estén mencionando en el momento.

También se trata de coronar a un actor o actriz cuyo "tiempo" parece que "ha llegado".

Eso es en parte por lo que Emma Stone de La La Land podría vencer a sus rivales más experimentadas al premio a mejor actriz este domingo.

"Los Oscar son acerca de la señorita Right Now (ahora mismo), en lugar de la señorita Right (correcta)", dice Sasha Stone, que dirige el sitio Awards Daily.

"Se trata de la diferencia entre el amor comprometido a largo plazo y una ráfaga de nuevo amor. Para que una película gane, hay que capturar el momento adecuado. Realmente es un enamoramiento momentáneo".

GETTY IMAGES

Alfred Hitchcock recibió muchos premios a lo largo de su trayectoria pero ningún Óscar, a pesar de que estuvo nominado como mejor director cinco veces.

2. ¿Quién está atrasado?

Martin Scorsese no obtuvo un Oscar por Taxi Driver (1976), Toro Salvaje (1980) ni Buenos muchachos (1990), tres películas que resisten al paso del tiempo. Finalmente ganó por Los Infiltrados (2006).

"Los Infiltrados no es de ninguna manera la mejor película de Martin Scorsese", dice Thelma Adams. "Pero su reconocimiento como director estaba, en cierto modo, atrasado".

Del mismo modo, cuando Leonardo DiCaprio ganó por El Renacido el año pasado, después de cuatro nominaciones sin éxito, hubo una fuerte sensación de que ya era su hora.

3. ¿Quién dirige la mejor campaña?

Al igual que en una elección, algunos nominados llevan a cabo una dura campaña electoral.

Participan en programas de entrevistas. Tienen charlas informales con miembros de la Academia en funciones. Son divertidos y encantadores en otras entregas de premios.

Hay cierto consenso de que Eddie Redmayne llevó a cabo una campaña exitosa y por eso venció a Michael Keaton en el Oscar a mejor actor en 2015.

Luego está el lado más oscuro de la campaña: "No creo que la gente se dé cuenta de lo político que sonlos Óscar", dice Sasha Stone.

"Hay una gran cantidad de campañas de difamación que se encienden, campañas de rumores. Es muy competitivo porque el dinero está en juego".

PAImage

Colin Firth ganó el Óscar a mejor actor por su actuación en "El discurso del rey", siguiendo uno de los "moldes" para ganar premios.

4. ¿Quién se ajusta al molde?

De todos los miembros de la Academia, el 89% son blancos y el 73%, hombres. Y eso es después de los últimos intentos de la institución para que conseguir una mayor diversidad.

No quiere decir que tienen prejuicios deliberadamente. Pero tal vez ayuda a explicar por qué, por ejemplo, no hubo nominados no blancos a mejor actor en 2015 y 2016.

Los votantes de los Oscar también parecen preferir que sus mujeres ganadoras sean más jóvenes que los hombres. La ganadora a mejor actriz es en promedio 10 años más joven que la media de mejor actor.

Las mujeres, en promedio, ganan en sus 35 años, mientras que los hombres están a mediados de los 40.

En cuanto a los tipos de películas que los votantes quieren a la hora de elegir la mejor, tienden a ser los que abarcan tanto la credibilidad cinematográfica como el atractivo para las masas.

"Si uno mira hacia atrás, se ven los ganadores tienden a ser digeribles", dice Thelma Adams.

ALAMY

'Sueñosde fuga' es considerada por cinéfilos como una de las mejores películas de la historia, pero no ganó ni un Oscar.

5. ¿Interpretar a un personaje real o a un actor?

Cada ganador a mejor película desde 2011 ha caído en uno de dos campos.

O bien es una historia de la vida real acerca de un personaje que luchó contra algún tipo de adversidad o injusticia (Spotlight, 12 años de esclavitud, Argo, El discurso del rey). O trata sobre la actuación y la industria del cine (Birdman, El Artista).

La La Land, la gran favorita de este año, parece que va a unirse a la última lista.

A la Academia también le gustan los actores y actrices que se transforman en figuras reales como Stephen Hawking, Abraham Lincoln, Margaret Thatcher y Jorge VI.

6. ¿Con qué puede estar de acuerdo todo el mundo?

Las películas y actuaciones que a algunas personas les gustan con pasión también tienden generar odio en otras personas.

De acuerdo con Thelma Adams, los premios son a menudo sobre la búsqueda de esa opción de consenso con la que todo el mundo pueda estar de acuerdo fácilmente.

Adams estuvo en el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York durante 19 años y ayudó a decidir premios entregados por esa organización. La ganadora, dice, "a menudo era la película con la que podías vivir".

"Tiene que ser una película para todo tipo de gustos", continúa. "Así que las películas que apasionan a menudo no ganan".

GETTY IMAGES

Diez películas que no consiguieron ningún Óscar:

Es una vida maravillosa

Cantando bajo la lluvia

12 hombres sin piedad

Vértigo

Psicosis

Érase una vez en el Oeste

Taxi Driver

Cadena perpetua

Toy Story

Club de la pelea

Diez estrellas que no han ganado un Óscar en la competición: