[Video] Greeicy Rendón paraliza Instagram bailando salsa

Greeicy Rendón ya que no puedo ir al Carnaval de Barranquilla publicó un video en el que está bailando salsa, al parecer en los pasillos de un hotel, y escribe “Estoy es que me bailo. Yo creo que me toca es irme para el carnaval de Barranquilla... invíteme”.

Muchos de los seguidores de la actriz elogiaron su gran movimiento de caderas y la invitaron a Barranquilla.

En este momento la “Chica vampiro” se encuentra en la ciudad de Bogotá en el evento que se unen los canales nacionales de televisión Caracol y RCN, La Teletón, junto a su novio el cantante, Mike Bahía y Alkilados, cantando el himno de este evento