Sergio Luis Henao, del Sky, se corona campeón nacional de ruta de Colombia

Bogotá, 26 feb (EFE).- Sergio Luis Henao, del equipo británicoSky, se coronó hoy campeón de ruta de Colombia tras imponerse en laprueba de 239 kilómetros que se disputó en un circuito urbano enBogotá.

Henao ganó la medalla de oro al cruzar en solitario la meta conun tiempo de 5 horas, 50 minutos y 10 segundos, seguido porJarlinson Pantano (Trek Segafredo) y por Oscar Quiroz (GW Shimano),quienes entraron a 50 segundos.

Pantano fue el ganador el viernes de la prueba de contrarrelojindividual.

La gran ausencia de la prueba fue el bogotano Esteban Chaves, delequipo australiano Orica Scott, por una lesión en la rodilla que leimpidió pelear por el título nacional.

Henao, que logró superar varios obstáculos en la carrera entreellos una caída, dos pinchazos y problemas con la cadena de subicicleta, sacó adelante su casta de rutero para reponerse y atacaroportunamente y así alcanzar un título que venía siendo esquivo enotros campeonatos.

"Estoy muy conmovido, siento que pongo a sufrir mucho a la gentecon mis caídas, pero son cosas que salen, se me estalló una rueda,pero Dios siempre me acompaña porque me paro con más fuerza y yosabía que había que pelear hasta el último momento", afirmó Henao aRCN televisión.

El ciclista del Sky añadió que siempre compite "para darespectáculo" y que "tenía como convicción lograr la medalla" aunque"sabía que no iba a ser fácil" por la calidad de los corredores.

El colombiano de 29 años reconoció que tenía muchas ganas deganar este título, en parte para desquitarse de otros momentos enlos que ha estado cerca del triunfo y no lo ha conseguido, comosucedió en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en los quese cayó a pocos kilómetros de la meta.

Asimismo en los pasados campeonatos nacionales tampoco logró elobjetivo al ubicarse segundo después de Edwin Ávila.

El nuevo campeón nacional afirmó finalmente que entre sus planesinmediatos está competir en la París Niza que se correrá entre el 5y el 12 de marzo próximo.

- Resultados ruta elite:

1. Sergio Luis Henao (Sky) 5h50:11 Oro

2. Jarlinson Pantano (Trek Segafredo) a 49 Plata

3. Oscar Quiroz (GW Shimano) m.t Bronce.