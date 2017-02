Barbero: "Sabía que esta carrera me venía muy bien"

El español Carlos Barbero (Movistar), vencedor por segunda vez de la Vuelta al Alentejo, reconoció que la carrera portuguesa le "venía muy bien" a sus características y que la tenía "marcada en el calendario".

"El equipo ha estado sensacional un día más y hemos controlado muy bien la etapa. Siempre tienes respeto en el final porque pueda ocurrir algo, pero con la renta con la que contaba, y conociendo la llegada, me he limitado a asegurar. La verdad es que he calcado los puestos de la edición de hace dos años que también gané; todos los días excepto el tercero he hecho los mismos puestos y, afortunadamente, la hemos podido cerrar ganando la general como entonces", comenta el burgalés en un comunicado del equipo.

"Un corredor de mis características -añadió-, bien porque haya contrarreloj o montaña, tiene complicado el triunfo en vueltas de cinco días y esta carrera sabia que me venía muy bien. La tenía marcada en el calendario y, la semana pasada, Algarve me sirvió para llegar aquí en el mejor estado".

Barbero celebró por todo lo alto este triunfo. "Llevaba año y medio sin ganar y ya tenía ganas de volver a sentir esa sensación. Y más en un nuevo equipo, donde siempre es importante empezar con buen pie. Haber ganado ya en febrero te da esa tranquilidad de ver que las cosas van por el buen camino. Estar en Movistar Team es como se ve desde fuera: el equipo es muy serio y trata muy bien y el nivel medio es altísimo. Para todos mis compañeros va dedicado este triunfo porque el trabajo que han hecho toda la semana ha sido para quitarse el sombrero".

"Ahora no sé si correré Strade Bianche o Larciano para luego afrontar Milan-San Remo, que es una carrera que tengo mucha ilusión por conocer. Allí daremos lo máximo, pero hay que ser realistas y saber que estamos ante un monumento y que el objetivo allí este primer año será descubrirla", señaló.

El burgalés, respaldado por un bloque joven y de garantías, se estrena de 'azul' en Portugal y rompe la tradición en Alentejo al convertirse en el primer vencedor que repite en esta prueba, que en sus 34 ediciones anteriores no conocía nadie que hubiese ganado la general en más de una ocasión.