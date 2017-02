Ewan: "Ganar a Cavendish, Kittel y Greipel me pone en la luna"

El australiano Caleb Ewan (Orica), ganador de la cuarta etapa del Tour de Abu Dabi, se sintió "como en la luna" por haberse impuesto a los mejore esprinters del mundo, como Cavendish, Kittel y Greipel.

"Si realmente quieres estar en la cima necesitas vencer a todos estos rivales y para mí ganarlos a todos aquí es muy emocionante, como si estuviera en la luna", dijo el velocista del Orica, de 22 años, tras firmar su quinta victoria de la temporada.

Ewan, que ya ganó 4 etapas en el Tour Down Under, tuvo en Abu Dabi un comienzo desgraciado, pero el final no pudo ser más feliz, levantando los brazos ante los mejores en el circuito de Formúla Uno de Yas Marina.

"Empecé este Tour con una caída y lo termino con una victoria que nos hace felices a todos, a mí y a todos los componentes de este equipo, Mis compañeros han hecho un trabajo enorme, sobre todo controlando la carrera en los últimos 15 kilómetros. Nadie nos pudo pasar", concluyó.