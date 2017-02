Rui Costa:"Ganar ante los mejores del mundo da mucha confianza"

El portugués Rui Costa (EAU) dijo, nada más proclamarse vencedor del Tour de Abu Dabi, que ganar en casa del patrocinador una prueba del World Tour supone "una enorme satisfacción y una buena dosis de confianza", y más teniendo en cuenta que "han participado los mejores corredores del mundo".

"Es muy importante para mí y para todo el equipo ganar esta carrera del World Tour en casa, algo muy especial que me hace sentirme muy contento", señaló Costa al finalizar la cuarta y última etapa en el circuito de Fórmula 1 de Yas Marina.

Se trata de la tercera victoria de la temporada para el corredor de Póvoa de Varzim (Oporto), algo que apenas podía imaginar al inicio del curso.

"No me esperaba esta victoria a principios de temporada, pero también es cierto que he trabajado muchísimo y tenía ganas de empezar el año para que llegaran momentos como este".

Costa, de 30 años, subrayó que "las cosas han ido bien desde la primera carrera". "En Argentina gané la etapa de montaña, luego en Omán estuve luchado por la general y fui segundo y en Abu Dabi vencer ayer en la etapa reina fue lo máximo".

Un triunfo que despeja el panorama al campeón luso, quien ya piensa en rentabilizar su excelente estado de forma en la Tirreno que se disputa del 8 al 14 de marzo para luego descansar y afrontar su debut en el Giro de Italia, donde llevará los galones del conjunto de los Emiratos.

"Ganar aporta siempre tranquilidad, tanto para mí como para el equipo. Hemos logrado ya cuatro victorias para el UAE, eso tranquiliza mucho y demuestra que cuando se trabaja bien y con calma las cosas salen mejor y se obtienen resultados", dijo.

Además, Costa recordó un "extra de importancia" al imponerse en la única carrera del World Tour en Oriente Medio.

"Es cierto que ganar esta carrera con la participación que había aún le añade al triunfo un sabor especial, estaban todos los mejores. Afronto los próximos retos con mucha ilusión", concluyó.

Rui Costa, profesional desde 2007, año en que debutó con el maillot del Benfica, pasó los años de esplendor en su trayectoria en las filas del Caisse D'Epargne y Movistar, los equipos de Eusebio Unzue, en los que estuvo cuatro temporadas.

En su palmarés figura el Mundial de Florencia 2013, cuando se impuso por delante de "Purito" Rodríguez y Alejandro Valverde. Aquel mismo año fue dorado para Costa, ya que logró dos de las tres etapas del Tour de Francia que figuran en su historial.

En pruebas por etapas dominó con brazo de hierro la Vuelta a Suiza en 2012, 2013 y 2014. En carreras de un día apuntó su nombre en el Gran Premio de Montreal 2011.