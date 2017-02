Contador:"Quiero ganar por piernas, las emboscadas son un recurso"

Alberto Contador (Pinto, Madrid, 34 años) se agarra a la confianza en sí mismo y a los datos que reflejan los potenciómetros sobre su estado físico para seguir conjugando el verbo ganar. Este año, por fin, ha encontrado tranquilidad en el Trek, un equipo que rema en la misma dirección al servicio del nuevo líder.

Aunque se siente orgulloso de hazañas que disfruta "más que algunas victorias", como las de Fuente Dé o Formigal, el madrileño quiere volver a ganar el Tour por la fuerza de sus piernas, de su preparación, sin depender necesariamente de esas emboscadas que entusiasman a los aficionados, pero que Contador entiende "como un recurso que a veces ofrece la carrera".

En el hotel de Abu Dabi, situado junto al circuito de Fórmula 1 de Yas Marina, Contador atendió a un reducido grupo de medios, entre ellos EFE.

. Pregunta.- Después de dos carreras con el Trek, ¿cree que hay mejor ambiente de equipo que el año pasado y que le resultará más fácil trabajar?

.- Respuesta. Lo principal es que estoy en un sitio nuevo, donde todos están completamente volcados en el proyecto y motivados con nuevos objetivos. Ahora, salimos a disputar en todas las carreras, antes a veces íbamos sin objetivos claros. Noto que los compañeros tienen un toque de motivación extra respecto a otros años. Si, estoy más tranquilo.

.- P. La tranquilidad va en proporción con el potencial del equipo. ¿Le preocupa que el Sky vuelva a dominar el Tour como el año pasado?

R.- Lo que me preocupa es que mi equipo llegue bien, en óptimas condiciones. Cuento con que el Sky mantendrá el nivel de 2016. Tienen 28 ó 29 corredores, con los que podrían hacer 2 equipos para el Tour. Van a ir con un equipo top que será la referencia, parto de esa base. Yo lo que tengo que hacer es elegir los corredores más adecuados y que lleguen en plena forma. Cuento con Mollema y Pantano para que sean los dos últimos hombres que me ayuden en la montaña.

P- Entonces está conforme con el nivel que tiene su equipo

R. Hombre, me gustaría tener 10 corredores que se tuviesen que matar por ser los últimos en ayudarme en la montaña, pero hay que tener en cuanta más cosas. El presupuesto es muy diferente al de oros equipos.

P. ¿Llegó a sufrir durante la temporada pasada en su anterior equipo?

R. Lo que sufrí a veces fue dolor de piernas (sonríe). La palabra no es sufrir, solo que hubo ciertos aspectos que no eran los óptimos a la hora de afrontar el Tour, pero no se puedo decir que sufrí.

P. Usted ha protagonizado etapas memorables. ¿Se considera un corredor capaz de hacer cosas que la mayoría ni se plantea?

R. Es verdad que a veces se dan situaciones de carrera que ofrecen opciones de moverse y hacer algo diferente. No lo veo un mérito. A veces hay que jugársela. Arriesgué en Fuente Dé y salió bien. Si me llegan a coger pierdo la segunda plaza. El día de Formigal llegué muy justo a meta. Si hubiera hecho una etapa normal tal vez hubiera ganado, pero lo pagué. Lo importante fue el reconocimiento de la gente. Eso es un premio que me gusta más que tener un trofeo en casa. Esto es un deporte profesional y lo importante es ganar, pero estas cosas también compensan.

P. Se puede decir que es un Picasso de la bicicleta, que dibuja cosas que otros no hacen.

R. Para mí es un lujazo que me comparen con Picasso.

P. ¿De dónde le llega la confianza de aspirar a ganar el Tour de Francia con 34 años teniendo en cuenta que en los últimos años no lo ha conseguido?

R. Ya lo he ganado en años anteriores y ahora veo los datos del potenciómetro, la capacidad de recuperación y otros datos que me permiten pensar que hay opciones objetivas de poder ganar el Tour. Se tienen que dar circunstancias, no se el porcentaje de posibilidades de ganar. Si pienso que no tengo opciones no voy a la salida.

P. ¿Será el de 2017 su último Tour?

R. Es una pregunta sin respuesta. Al final lo que quiero es seguir disfrutando de la bicicleta. En su momento tomaré la decisión de parar, no quiero volver a rectificar. Cuando no esté en las condiciones que quiero lo dejaré.

P. Entre los corredores jóvenes del pelotón, ¿quién es el que más le sorprende, ve a alguien parecido a usted?

R. Aunque no se parezca a mí, quien me parece un superclase es el colombiano Fernando Gaviria. Me gusta su determinación, tiene las cosas claras para conseguir grandes victorias. Ya ha hecho buenas exhibiciones, pudo ganar en San Remo pero se cayó, lo mismo en el Mundial y en la París Tours atacó a 700 metros para ganar. Me gusta mucho este corredor.

P. En su equipo tiene al colombiano Jarlinson Pantano. ¿Qué le parece el fichaje?

R. Tengo muchísima confianza en él y mantenemos una buena relación desde antes de venir al equipo. Estamos ilusionados por correr juntos ahora en la París Niza. Es un corredor que quiere crecer, hizo un gran Tour, va muy bien en la montaña y sabe la responsabilidad que tiene este año.

P. El francés Romain Bardet se asemeja a usted por el carácter ofensivo. ¿Podría ser un aliado interesante en carrera?

R. Es un corredor muy valiente y muestra progresión año a año. Sabe jugar sus bazas en los descensos y toma riesgos. Si, puede ser un aliado en una situación concreta, pero lo primero es no hacer emboscadas, lo que quiero es que mi estado físico sea óptimo y disputar la carrera por piernas.