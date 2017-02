Quintana:"La fuerza del Sky es que muchos líderes trabajan para otro líder"

El colombiano Nairo Quintana (Tunja, 27 años) termina "con buenas conclusiones" el Tour de Abu Dabi y contento con un equipo en el que confía para contrarrestar el potencial del Sky y afrontar con garantías el reto Giro-Tour. Cree que su cuerpo está preparado para el esfuerzo que supone el doblete. Sobre la ambición no duda, la acumula por toneladas.

Quintana, un hombre tranquilo, alejado del carácter apasionado de los compatriotas que le han aclamado en Abu Dabi, muestra su disconformidad con los frenos de disco, y asegura que "hasta que no se muera alguien", la UCI y los fabricantes "no entrarán en razón". El líder del Movistar hace balance de su segunda carrera del años.

"Me he encontrado bien, pero no como en Valencia. De Abu Dabi me llevo una buena impresión por el trabajo del equipo, siempre estuvo brillante. Esta es la conclusión más importante para estas alturas de la temporada", comenta.

El ganador del Giro 2014 y de la Vuelta 2016 celebra el hecho de que el equipo Movistar vaya descubriendo corredores que van mejorando cada vez más y se siento feliz con el desempeño de sus compañeros.

"En estas carreras hay jóvenes que confirman lo que prometen. Este equipo es para estar orgulloso de él, los compañeros me ayudan en el llano, me protegen del viento, me dan tranquilidad".

Experimentos enfocados a contrarrestar el potencial del Sky de Chris Froome. El dominio de la escuadra británica en el pasado Tour obliga a preparar la batalla en el año del doblete.

"Sabemos que el Sky tiene un gran equipo, reúne muchos líderes trabajando para otro líder, cualquier gregario puede serlo. Eso le da calidad al equipo, es algo que no lo tienen los demás. Nosotros tratamos de armar el mejor equipo para contrarrestar la fuerza del Sky, luego en el tú a tú es cuando cada uno tiene que mostrar su fortaleza", explica.

Con los grandes desafíos aún lejanos, Quintana habló de dos temas que despiertan el debate cada vez que salen a escena: el uso de los frenos de disco y la reducción de los equipos de 9 a 8 corredores. El colombiano se opone con firmeza a ambos proyectos.

"No se deberían utilizar los frenos de disco. Suponen un peligro y además no frenan muy bien, producen ruido con el roce, hace a la bicicleta menos aerodinámica y más pesada", detalla Quintana.

El jefe de filas del Movistar abunda en las razones por las que está en contra de los frenos de disco.

"Puede haber una desgracia, parece que hasta que no se muera alguien no van a entrar en razón la UCI y los fabricantes. Los frenos de disco están muy bien para los cicloturistas, no para la competición. Los frenos actuales van bien, son más ligeros y no suponen mayos problema", zanja.

Sobre la reducción de corredores Nairo va por la misma línea.

"No me parece justo porque en una carrera de tres semanas un equipo puede echar en falta un corredor para ayudar al líder. Son muchos días de competición y a ves se producen bajas por caídas o enfermedades. Un hombre menos complica las cosas y carga al líder con más responsabilidad".

Fuera de carrera, Quintana comentó desde la tranquilidad de un salón del hotel de Abu Dabi, algunos aspectos de su vida personal. Reside en Mónaco, como Chris Froome, al que ve de ven en cuando durante los entrenamientos. En el Principado dice sentirse feliz.

"En Mónaco vivo muy bien, estoy contento y me siento como en casa. Los entrenamientos por allí son espectaculares,. Cuando estoy en Europa estoy deseando terminar la carrera para volver allí y estar tranquilo y recuperar".

Aunque la bicicleta ocupa casi todo el tiempo del boyacense aún encuentra un hueco para salir con la familia y amigos a cenar en algún restaurante monegasco, leer y mirar tranquilamente el paisaje marítimo desde la terraza de su casa.

Su próxima cita importante, aunque matiza que "todas las carreras son importantes", será la Tirreno Adriático, prueba que se adjudicó en 2015 con la famosa victoria añadida en el Teminillo nevado.

"Quiero hacerla bien,es una carrera que me gusta mucho, y además este año incluye el Terminillo. Iré con ambición y si las piernas responden, como siempre, trataré de ganar".

Quintana subrayó que el Tour de Abu Dabi debería mejorar algunos aspectos, como evitar los largos traslados que han impedido incluso la sesión de masaje.

En cada una de las etapas recibió el calor de la afición colombiana, siempre al lado de su compatriota campeón en las salidas y metas. Nunca faltaron las camisetas amarillas de la selección de su país.

"Los aficionados colombianos son muy apasionados. No les da vergüenza decir de donde son y muestran con orgullo su bandera. Esto no es así solo conmigo, pues sucede lo mismo si se trata de un cantante o de un futbolista.

"Yo tengo un carácter más tranquilo, más sosegado", concluye.