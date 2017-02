Sigue en directo con BBC Mundo la entrega de los Oscar 2017

AFP

Este domingo se celebra la 89ª edición de los Oscar, los premios de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

Hollywood se prepara para vivir su gran fiesta del cine y BBC Mundo te lo quiere contar, ¡acompáñanos!

Este domingo se celebra en Los Ángeles la 89ª edición de los Oscar, los premios de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

El maestro de ceremonias será el comediante Jimmy Kimmel y se espera que sea una gala cargada de referencias a la situación política de Estados Unidos.

La La Land domina las apuestas con 14 nominaciones. Le siguen Moonlight y Arrival con 8 cada una y "Manchester frente al mar" y Lion con 6 cada una.

BBC

"Moonlight" cuenta con 8 nominaciones y con el respaldo de crítica y público.

La corresponsal de BBC Mundo en Los Ángeles, Beatriz Díez, está en el teatro Dolby y desde allí nos cuenta todos los detalles de la ceremonia a través de su cuenta de Twitter @bbc_diez .

También puedes seguir lo que ocurra en la gala a través de la cuenta de Twitter de BBC Mundo @bbcmundo .

Además, en bbcmundo.com iremos publicando los ganadores de los Oscar a medida que se vayan conociendo.

¿Cuántos Oscar ganará La La Land?

El musical dirigido por Damien Chazelle tiene 14 nominaciones, con las que igualó el récord de las películas All About Eve y Titanic .

Pero teniendo en cuenta que tiene dos nominaciones en la misma categoría (mejor canción original), aspira a un máximo de 13 estatuillas.

AP

"La La Land" y "Moonlight" son las dos grandes favoritas este domingo.

El récord de premios para una pel ícula es 11 y lo comparten Titanic , The Lord of the Rings: The Return of the King y Ben-Hur .

El récord para un musical lo tiene West Side Story , con 10 galardones.

El frenesí por La La Land se ha reducido de alguna manera, por lo que se considerará un éxito si consigue alcanzar las 10 estatuillas doradas.

¿Los Oscar más diversos?

Tras dos años de controversia por el predominio de nominados blancos, tres de los cuatro premios por mejor actuación pueden ser para actores negros: Denzel Washington, Viola Davis y Mahershala Ali.

PAramount

Denzel Washington aspira al Oscar por su interpretación en "Fences".

Si los tres confirman los pronósticos, será la primera vez que la fotografía de los actores ganadores sean en su mayoría afrodescendientes.

¿Se convertirá Lin-Manuel Miranda en PEGOT?

Hay un selecto grupo de 12 personas que tienen lo que se llama un EGOT: Emmy, Grammy, Oscar y Tony .

Pero todavía hay otro más selecto, de sólo dos personas, que tienen un PEGOT: todos los anteriores más el Pulitzer. Se trata de los compositores Richard Rodgers y Marvin Hamlisch.

El puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, que creó el éxito de Broadway Hamilton , está cerca de ser otro PEGOT. Sólo le falta la "O" del Oscar.

Getty Images

El puertorriqueño Lin-Manuel Miranda se puede convertir en uno de los pocos artistas con un PEGOT.

Este domingo está nominado a mejor canción por How Far I'll Go , de la película de animación Moana .

La La Land es la favorita absoluta en esta categoría, pero se puede dar el caso de que el voto se divida entre las dos canciones del musical nominadas y que Miranda se quede con el premio.