El régimen sirio exige declaraciones de condena de ONU y toda la oposición

El régimen sirio exigió al enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, y a toda la oposición que hagan declaraciones de condena del ataque terrorista de hoy en la ciudad de Homs, y advirtió de que cualquier parte que no lo haga será considerada "cómplice del terrorismo".

"Hemos exigido al enviado especial de la ONU que emita una declaración de condena del ataque terrorista en Homs por parte del Organismo de Liberación del Levante, agrupación creada en torno a la exfilial siria de Al Qaeda (antiguo Al Nusra) y de sus socios por supuesto", declaró el jefe de la delegación gubernamental siria en las conversaciones de paz auspiciadas por la ONU, Bashar al Yafari.

"También le hemos pedido que exija la misma declaración, clara y de condena, de todas las plataformas que participan en el proceso de Ginebra. Y cualquier parte que rehúse condenar el ataque será considerada cómplice del terrorismo y la trataremos acordemente", recalcó.

La oposición en Ginebra incluye a un 50 % de representantes de los grupos armados.

Al Yafari dijo que para el régimen abordar en el diálogo en Ginebra la lucha contra el terrorismo es una prioridad, y reiteró que el Gobierno reaccionará al ataque en Homs, donde los yihadistas efectuaron hoy un ataque simultáneo contra dos cuarteles en el que fallecieron más de 40 de sus efectivos, incluido un alto mando militar de la zona.

El ataque, dijo, "fue un mensaje terrorista a Ginebra, al enviado especial, al Consejo de Seguridad, a la denominada comunidad internacional y a todos aquellos que participan en Ginebra".

"Lo que ocurrió hoy ha ensombrecido precisamente (las negociaciones en) Ginebra y el atentado no solo fue uno militar, sino también uno político", recalcó Al Yafari.

Señaló que ha dejado claro ante esta circunstancia que el Gobierno sirio continuará "las conversaciones hasta el final, siempre y cuando todas las plataformas y De Mistura emitan declaraciones de condena".

"Será un test para todas las plataformas que participan en Ginebra como oposición moderada, a fin de que podamos saber si estos grupos están en contra del terrorismo o son cómplices del terrorismo", añadió el jefe negociador del régimen.

Pidió a todos "no caer en la trampa" de aquellos que intentan "descarrilar" el diálogo en Ginebra, y dijo que la próxima reunión con De Mistura será el próximo martes.

El régimen ha explicado además a De Mistura "por enésima vez" que no basta con lidiar únicamente con Al Nusra o el Estado Islámico y los demás grupos yihadistas afiliados, sino que "luchar contra el terrorismo implica necesariamente hacer frente a aquellos que patrocinan el terrorismo en lugar de invitarles a sentarse en primera fila en la ceremonia de inauguración" del diálogo de paz.

Al Yafari se refirió así a los representantes del Grupo Internacional de Apoyo a Siria, que agrupa a países con influencia e interés en el país árabe, que acudieron a la apertura del diálogo.

Dijo que "sí" cree que hubo influencia extranjera en el ataque de hoy y afirmó que "la prueba es que Turquía habla de zonas seguras y Arabia Saudí dice que la solución en Siria es militar".

Rechazó tajantemente las afirmaciones de aquellos que acusan al régimen sirio del ataque de hoy, al señalar que "los que dicen eso no son opositores, sino terroristas y socios del terrorismo".

Al Yafari señaló asimismo que el régimen no tiene precondiciones, sino solo una condición: "Que podamos sentarnos con una delegación opositora unificada, que condene el terrorismo, no lo justifique de ninguna manera y que no trabaje en favor de una agenda extranjera".