La diputada Sávchenko vuelve a retar a Kiev al viajar al territorio rebelde

La piloto y diputada ucraniana Nadezhda Sávchenko, liberada en mayo por Rusia tras pasar dos años en prisión, ha vuelto a retar a su Gobierno al viajar al este prorruso de Ucrania, donde ha visitado a prisioneros ucranianos capturados por los separatistas.

La militar, que volvió a Kiev como una heroína tras combatir con los rebeldes y pasar por la cárcel rusa, ahora podría ser acusada de traición y de instigación de un golpe de Estado.

"Pido a toda Ucrania que me apoye, como me apoyaron cuando estuve prisionera. Arriesgo mi vida para liberar a nuestros prisioneros ucranianos y cumplir con el componente humanitario del proceso de Minsk. No me es fácil, pero voy a luchar", escribió Sávchenko en el Facebook tras viajar este viernes al territorio rebelde.

Acompañada de funcionarios de la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD) -declarada por Kiev como una organización terrorista-, visitó la cárcel de la ciudad de Makéyevka en la que se mantiene a los prisioneros de guerra ucranianos tomados por las milicias sublevadas.

"He podido ver a nuestros prisioneros. Los chicos están bien. Las condiciones son las normales para una prisión. Tres hombres por celda y paseos de una hora al día. Confían en que pronto serán liberados y no pierden la esperanza. ¡Luchamos por nuestros hermanos!", escribió Sávchenko después de visitar la prisión.

Su empeño en negociar ella sola la liberación de los prisioneros ucranianos ya le valió un aluvión de críticas en su país y la expulsión del partido Batkivschina de la ex primera ministra Yulia Timosnenko.

Hace dos meses viajó por su cuenta a Minsk para reunirse en esa ciudad con Alexandr Zajárchenko e Ígor Plotnitski, jefes de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.

Ya en agosto, la aguerrida piloto acusó a las autoridades ucranianas de no hacer nada por liberar a los prisioneros de guerra, recomendó iniciar un diálogo directo con los líderes separatistas y se ofreció a ser ella misma la interlocutora con los sublevados.

Por si fuera poco, la diputada Tatiana Richkova, del partido gubernamental Bloque de Petró Poroshenko, acusó esta semana a su colega de "instigar a los militares (ucranianos) al derrocamiento del poder" actual.

A su vez, Zorián Shkiriak, consejero del ministro de Interior, Arsén Avákov, apuntó a que ya existen suficientes indicios para procesar a la piloto por atentar contra el orden constitucional.

El Servicio de Seguridad Nacional anunció que investigará tanto la denuncia de Richkova como el viaje de Sávchenko al territorio controlado por los separatistas.

Transcurridos dos años desde la firma de los Acuerdos de Minsk para el arreglo del conflicto, los dos bandos siguen sin haber acordado el intercambio de prisioneros, sobre todo por la reticencia de Kiev de liberar a determinadas personas a las que considera terroristas o criminales.

"Estamos dispuestos a liberar ahora mismo a todos a cambio de los incluidos en la lista que presentamos en Minsk", dijo la llamada defensora de los derechos humanos de la RPD, Dária Morózova, al insistir en la fórmula de intercambio "todos por todos" recogida en los Acuerdos de Minsk.

Nada más aterrizar en Kiev tras ser indultada en mayo pasado por el presidente ruso, Vladímir Putin, la mujer que combatió durante seis meses en Irak, en las filas de los paracaidistas ucranianos, ya dejó claro que iba a dar guerra a todo el mundo para defender sus posturas.

"Intentan arreglarme, vestirme, aconsejarme qué tipo de político debo ser y cómo tengo que hablar", describió poco después sus primeros pasos en la política ucraniana Sávchenko, que se paseó descalza por el hemiciclo y llamó "vagos" y "mentirosos" a sus compañeros.

Habla en tono agresivo y muchas veces a gritos, y no se corta para insultar o para echar mano del lenguaje soez, como hizo tras acudir a una de sus primeras sesiones en el salón de plenos del Parlamento ucraniano, cuando señaló ante las cámaras que los diputados dicen "putas mentiras todos los días a la gente".

Sávchenko fue condenada en Rusia a 22 años de prisión tras ser declarada culpable del asesinato de dos periodistas en el este de Ucrania.

Según el fallo de la Justicia rusa, el 17 de junio de 2014 Sávchenko proporcionó a las fuerzas ucranianas las coordenadas de un puesto de control de las milicias prorrusas en la región de Lugansk, donde estaban dos reporteros de la radiotelevisión rusa que resultaron muertos por proyectiles de mortero.