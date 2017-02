Congreso alternativo al MWC mostrará opciones éticas de telecomunicaciones

La federación de oenegés SETEM ha organizado un congreso alternativo al Mobile World Congress (MWC) de Barcelona (noreste) para mostrar opciones de telecomunicaciones éticas y visibilizar los "impactos negativos" que a su juicio ofrece la industria de la telefonía y las comunicaciones.

El congreso alternativo, llamado 'Mobile Social Congress' (MSC), tendrá lugar también en Barcelona entre el próximo martes 28 de febrero y miércoles 1 de marzo y cuenta con la participación de más de 20 entidades y el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación (órgano de gobierno provincial) de Barcelona.

La portavoz del MSC, Alba Trepat, aseguró en declaraciones a Efe que "falta conocimiento y concienciación" sobre las alternativas tecnológicas y de comunicación que existen, a causa de la "endogamia" de este ámbito y de las "barreras técnicas".

Para paliar este desconocimiento, el Mobile Social Congress se estructurará alrededor de dos ejes: los impactos ligados a las cadenas de suministros para fabricar los dispositivos y la soberanía tecnológica y la crítica a los monopolios en telecomunicaciones.

"Actualmente no es posible tener un teléfono que no haya comportado ninguna vulneración de derechos", subrayó Josep Royo, académico de la Escuela de Cultura de Paz, un centro de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Royo, que participará en el congreso, afirmó que la explotación de minerales como el coltán o el cobalto en la República Democrática del Congo prolonga los conflictos de la zona porque "financia la compra-venda de armas, el 'modus vivendi' de los grupos armados o las redes de corrupción dentro de las fuerzas armadas".

Los minerales llegan a países como Corea del Sur, Tailandia o China, donde Royo asegura que se convierten en piezas de teléfono "bajo condiciones laborales pésimas".

El otro enfoque del Mobile Social Congress pasa por la soberanía tecnológica, y para hablar de ello, uno de los proyectos participantes es Guifi.net, una iniciativa que facilita el acceso a internet a personas y comunidades que "autogestionan" su red y dan la posibilidad de intervenir y modificarla según su voluntad.

"Guifi no sólo es un internet barato, es mucho más. Con un operador tradicional, pagas y tienes acceso al wifi, pero no puedes cambiar nada, mientras que Guifi te da la posibilidad de participar y decidir sobre la conexión a internet. No eres pasivo", detalló a Efe Pedro Vílchez, voluntario de Guifi.net.

En las telecomunicaciones, "las alternativas son más baratas", asegura Trepat, que destaca que "el software libre es más asequible" y que "son los oligopolios quienes ponen los precios altos".

Uno de los únicos puntos de unión entre el Mobile World Congress y el Mobile Social Congress es la presentación de Fairphone, una iniciativa que participará en ambas convenciones y que construye sus teléfonos con minerales que no provienen de ninguna zona de conflicto.