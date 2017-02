"Nada como esto había ocurrido jamás": la polémica exclusión de grandes medios de una conferencia de prensa del gobierno de Estados Unidos

Getty Images

Spicer realizó una reunión "fuera de cámara", en lugar de la tradicional rueda de prensa,

Las tensiones entre el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la prensa de su país continuó su escalada este viernes con la decisión de la Casa Blanca de excluir a reporteros de varios grandes medios de una reunión con el portavoz del Ejecutivo, Sean Spicer.

Entre los que se quedaron fuera del encuentro, además de la BBC, estuvieron The New York Times , Los Angeles Times , la cadena de televisión CNN o el medio digital Politico.

" Nada como esto había ocurrido jamás en la Casa Blanca en la larga historia que tenemos cubriendo a múltiples gobiernos de diferentes partidos", dijo en una declaración el editor ejecutivo del diario neoyorquino, Dean Baquet.

A los reporteros de los medios mencionados no se les permitió acceder a la oficina de Spicer para una reunión con la prensa, a la que -según afirmó The New York Times- sí pudieron ingresar medios de tendencia conservadora como Breitbart News , the One America Network y The Washington Times .

También pudieron asistir periodistas de The Wall Street Journal , la agencia Bloomberg y las cadenas televisivas ABC, CBS y Fox News, entre otros.

Por su parte, reporteros de la revista Time y de la agencia Associated Press, cuyo ingreso sí estaba permitido, acordaron no participar en el encuentro en protesta por la decisión de la Casa Blanca .

Getty Images

Tras la reunión con Spicer, algunos reporteros compartieron la información obtenida con el resto de colegas.

Al respecto, el director de la oficina de la BBC en Washington D.C., Paul Danahar, señaló en una breve declaración que este medio no tiene claro por qué tuvo el ingreso restringido este viernes.

"Entendemos que pueden haber ocasiones en las que, por razones de espacio u otras circunstancias, la Casa Blanca restringe los eventos de prensa a un grupo establecido. Sin embargo, lo que sucedió hoy no se ajusta en ese tipo de casos ", afirmó Danahar.

El periodista de la BBC añadió que este medio mantendrá su cobertura en la Casa Blanca "de manera imparcial y justa", sin importar lo sucedido.

"Fuera de cámara"

La prensa estadounidense reportó que Spicer decidió tener una reunión con la prensa "fuera de cámara", en lugar de la tradicional conferencia de prensa transmitida en directo.

El reportero Erik Wemple, de The Washington Post , citó unas declaraciones que atribuyó al subdirector de Comunicaciones de la Casa Blanca Raj Shah en las que negaba que hubiera habido un bloqueo contra los medios excluidos.

Según Shah, se trataba de una reunión con un pequeño grupo de reporteros, lo que se conoce como pool , que tiene la tarea de compartir la información con el resto de reporteros.

"Nada de eso. Fue invitado el pool y todo el mundo estaba representado . Además del pool , decidimos añadir a un par de reporteros más", dijo Shah.

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), Jeff Mason, hizo pública una declaración rechazando lo ocurrido.

Getty Images

Spicer ha tenido duros choques con la prensa desde el inicio del mandato de Trump

"La directiva de la WHCA protesta enérgicamente en contra de cómo la Casa Blanca ha organizado la reunión de hoy . Invitamos a las organizaciones a las que se les permitió entrar a compartir el material con otros medios que no asistieron. La junta directiva discutirá con el personal de la Casa Blanca (sobre lo ocurrido).

La confrontación entre la prensa y el gobierno de Trump ha sido una constante en el mes que lleva en el poder.

Steve Bannon, jefe de estrategia de Trump, habla de la prensa como "el partido de la oposición".

Este viernes, el presidente Trump volvió a hablar en contra de la prensa durante una reunión de la Conferencia anual de Acción Política Conservadora asegurando que son trasmisores de "noticias falsas" y "enemigos del pueblo".

"Son muy inteligentes, muy astutos y muy deshonestos", dijo Trump sobre los medios.

Trump llegó a tuitear que algunos de los medios a los que acusa de hacer noticias falsas son "enemigos del pueblo" de Estados Unidos.