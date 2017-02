"La La Land" se cita con la historia en los Óscar

Ha conquistado los corazones del público y la crítica, ha recuperado el aroma de los musicales clásicos y este domingo "La La Land" se presenta ante la oportunidad de hacer historia en los Óscar con sus 14 nominaciones bajo el brazo.

Los Ángeles (EE.UU.), 25 feb (EFE).- Ha conquistado los corazones del público y la crítica, ha recuperado el aroma de los musicales clásicos y este domingo "La La Land" se presenta ante la oportunidad de hacer historia en los Óscar con sus 14 nominaciones bajo el brazo.

Los bailes y el romance de Emma Stone y Ryan Gosling con la melodía de "City of Stars" de fondo han arrasado en la temporada de premios hasta darle a "La La Land" 14 candidaturas para los Óscar con las que igualó el récord de "Titanic" (1997) y "All About Eve" (1950).

Con estos antecedentes, "La La Land" se postula como la gran favorita para la 89 edición de los galardones de la Academia de Hollywood, que acogerá mañana el teatro Dolby de Los Ángeles desde las 17.30 hora local (01.30 GMT del lunes) con Jimmy Kimmel como presentador y a los que "Moonlight" y "Arrival" acudirán también con serias opciones gracias a sus ocho menciones por cabeza.

Tras ganar el Globo de Oro a la mejor cinta cómica o musical y el Bafta a la mejor película, "La La Land" aspira a llevarse el premio gordo de la noche ante "Arrival", "Fences", "Hacksaw Ridge", "Hell or High Water", "Hidden Figures", "Lion", "Manchester By The Sea" y "Moonlight".

Emma Stone ("La La Land") cuenta con el respaldo de todas las quinielas previas para hacerse con la estatuilla a mejor actriz, aunque tendrá que derrotar a artistas de la talla de Isabelle Huppert ("Elle"), Ruth Negga ("Loving"), Natalie Portman ("Jackie") y Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins") con la nominación número 20 de su carrera.

El sobrio trabajo de Casey Affleck en "Manchester By The Sea" le sitúa con ventaja en el reconocimiento al mejor actor, pero Denzel Washington ("Fences") también aparece con muchas opciones. Completan esta categoría Andrew Garfield ("Hacksaw Ridge"), Viggo Mortensen ("Captain Fantastic") y Ryan Gosling ("La La Land").

Por su parte, la actriz Viola Davis ("Fences") y el actor Mahershala Ali ("Moonlight") apuntan a ser los ganadores en las categorías de interpretaciones secundarias.

Tras dos años de fuerte polémica por la nula presencia de actores negros nominados en los Óscar, la Academia respirará tranquila en esta edición gracias a una selección de candidatos mucho más diversa.

Con sólo 32 años, Damien Chazelle ("La La Land") podría convertirse en el director más joven en alzarse como vencedor en una categoría en la que comparte nominación con Mel Gibson ("Hacksaw Ridge"), Denis Villeneuve ("Arrival"), Kenneth Lonergan ("Manchester by the Sea") y Barry Jenkins ("Moonlight").

Además, "Kubo and the Two Strings", "Moana", "My Life as a Zucchini", "The Red Turtle" y "Zootopia" competirán por el Óscar al mejor filme animado.

En el apartado de mejor película extranjera, en el que este año no hay ninguna aspirante latina, se verán las caras "Land of Mine" (Dinamarca), "A Man Called Ove" (Suecia), "Tanna" (Australia), "Toni Erdmann" (Alemania) y "The Salesman" (Irán), cuyo director, Asghar Farhadi, no asistirá a la ceremonia como protesta por las medidas migratorias impulsadas por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

En este sentido, y siguiendo la tónica de las galas de los Globos de Oro y los premios del Sindicato de Actores SAG, se prevén unos Óscar con un notable componente político y en los que muchos discursos podrían cargar contra las controvertidas políticas de Trump.

El protagonismo latino en los Óscar correrá por cuenta del artista de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, nominado a la mejor canción por "How Far I'll Go" de la cinta de Disney "Moana".

Además, el mexicano Rodrigo Prieto defenderá su candidatura a la mejor fotografía por "Silence", mientras que el cineasta español Juanjo Giménez hará lo propio con su cortometraje de ficción "Timecode".

El director alemán afincado en España Marcel Mettelsiefen, con su cortometraje documental "Watani", y el actor estadounidense con fuertes lazos con Hispanoamérica Viggo Mortensen, por su interpretación en "Captain Fantastic", añadirán un par de pizcas más de color latino a la gran noche del cine de Hollywood.