Contador:"Esta vez me tocó trabajar para otros compañeros"

Alberto Contador (Trek) señaló al final de la etapa de montaña del Tour de Abu Dabi que tuvo "buenas sensaciones" y que en esta ocasión en vez de atacar, como es su costumbre, se dedicó "a controlar la carrera para las opciones de su compañero Bauke Mollema".

"He tenido buenas sensaciones en una etapa que para mi era una incógnita. La idea también era coger velocidad en las piernas y la situación de carrera ha hecho que jugáramos la baza de Bauke Mollema. Yo me dediqué a controlar por detrás porque sabía que Quintana era el más peligroso y debía controlarlo", señaló el español.

Contador se refirió a una situación de carrera a la que no está acostumbrado.

"En carrera se ha dado una situación diferente. Al final yo siempre soy el más ofensivo, pero al tener a Mollema delante he hecho lo contrario de lo habitual, defender la posición del compañero. No estoy acostumbrado a esas maniobras, pero me gusta hacerlas para que mis compañeros tengan opciones", dijo.

Contador se mostró "contento" con la marcha de la temporada, si bien hubiese preferido otro ritmo enlas etapas precedentes.

"Estos días anteriores hemos rodado muy tranquilos y hubiera necesitado ir más rápido para hacer mejores entrenamientos. Ahora iré a la Paris Niza con la mentalidad de ganar", concluyó.