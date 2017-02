[Foto] ¡Lo vuelve a hacer! Natalia París calienta el día con un sensual desnudo en Instagram

Natalia Paris demuestra que su belleza sigue intacta y por eso publica fotos muy provocativas en su Instagram, en las que deja ver el cuerpazo que ha logrado con el ejercicio.

La última que realizó fue en la mañana de este viernes 24 de febrero, en el que no deja mucho a la imaginación, pues solo tiene puesto unos panties y un cigarrillo en la boca y escribió “Good morning, please don't smoke” (en español buenos días, por favor no fumar).

Good morning, please don't smoke 🚬💣 📷pic by @hernanpuentes Una publicación compartida de NATALIA PARIS OFICIAL 🎹 (@nataliaparismodel) el 24 de Feb de 2017 a la(s) 6:27 PST

Muchos de sus seguidores elogiaron su belleza y otros no les gustó que tuviera un cigarrillo en la boca “Admiro la belleza femenina, solo que el cigarrillo arruina el encanto”.