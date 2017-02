Ordóñez dice que investigó hasta donde pudo el caso Odebrecht

Relaciona todas sus actuaciones frente al carrusel de la contratación con las nuevas revelaciones sobre el capítulo de Odebrecht en Bogotá y relaciona siete decisiones o procedimientos que adelantó durante su paso por el Ministerio Público.

Asegura que en esa época no existían las pruebas que hoy tiene las autoridades y que cuando conoció el caso no tuvo otra opción que archivarlo pues “en derecho” no había otra opción ante la falta de pruebas.

Estas son las actuaciones que dice adelantó y se relacionan con este escándalo

1. En el mes de noviembre de 2010, una comisión de la Procuraduría se trasladó a la ciudad de Panamá a recibir el testimonio del señor MIGUEL NULE, para esclarecer hechos de corrupción ocurridos en la contratación de Bogotá, a lo cual se le llamó coloquialmente «el carrusel de la contratación».

2. En esa declaración el señor MIGUEL NULE también hizo referencia a unos hechos relacionados con posibles irregularidades en la concesión Ruta del Sol, específicamente en uno de sus tramos por cuanto, según su dicho, el grupo NULE habría sido excluido para adjudicar dicha contratación al grupo ODEBRECHT, quien supuestamente había pagado sobornos a algunos funcionarios del entonces INCO y del Ministerio de Transportes.

3. Como consecuencia de lo anterior, decidí como Procurador General de la Nación asumir directamente el caso del carrusel de la contratación de Bogotá, por el nivel de las evidencias probatorias, entre las que se encontraba algunas grabaciones que comprometían al congresista GERMÁN OLANO, al contralor de Bogotá MORALES RUSSI y a los hermanos MORENO ROJAS, los cuales fueron entre 2011 y 2012, ejemplarmente destituidos e inhabilitados hasta por 20 años.

4. Simultáneamente, en ese tiempo decidí como procurador general de la Nación que la investigación disciplinaria sobre los sobornos de ODEBRECHT en la Ruta del Sol, los adelantara mis procuradores delegados, para que estos recaudaran las respectivas pruebas en tanto que, a diferencia de lo anterior, solo se tenía el dicho de MIGUEL NULE.

5. Posteriormente y si bien se presentó entre mis delegados un conflicto de competencias para dirimir qué Procuraduría Delegada debía adelantar dicha actuación disciplinaria, situación que en todo caso se debió a las deficiencias probatorias, finalmente la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, asumió el conocimiento.

6. Contrario a lo dicho por algunos medios de comunicación, debe quedar claro que esa Procuraduría Delegada sí investigó a fondo el supuesto soborno de ODEBRECHT para quedarse con uno de los tramos de la Ruta del Sol y de paso excluir de dicha licitación al grupo NULE.

7. En efecto, esa Procuraduría Delegada, además de recaudar las piezas documentales pertinentes de la licitación de la Ruta del Sol, recibió los testimonios de las siguientes personas: BLADIMIR ALBERTO CASTILLA NIETO, Coordinador de Control Interno del Instituto Nacional de Concesiones – INCO-. LUZ ELENA CALA ARENAS, Asesora de la Subgerencia de Estructuración y Adjudicación del INCO. CLAUDIA FERNANDA QUINTERO ALBARRACIN, Coordinadora del Grupo de Defensa Judicial, Doctrina y Conceptos del INCO, y Directora de Evaluación del proceso licitatorio SEA-LP-001-2009. JORGE AUGUSTO MERINO DUQUE, Subgerente de Estructuración y Adjudicación del INCO, dentro de la Licitación Pública SEA-LP-001-2010. DAVID EDUARDO VILLALBA ESCOBAR, Subgerente de Estructuración y Adjudicación del Instituto Nacional de Concesiones –INCO.