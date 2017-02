Gobierno devolvería $441.000 millones de la Ruta del Sol a Odebrecht

El congresista explicó que al liquidar el contrato se está en la obligación de devolver parte de la inversión del contratista y advierte que en este caso la devolución supera los $700.000 millones, de los cuales $441.000 millones fueron a parar a manos de Odebrecht y el resto a las empresas del grupo Sarmiento Angulo y Solarte.

Por esa razón, le pidió a la Contraloría evaluar si este procedimiento no genera algún tipo de detrimento o responsabilidad fiscal al tratarse de la entrega de una indemnización al contratista que sobornó para obtener el contrato.

“Ese acuerdo de terminar el contrato es como si no hubiera pasado nada, como si Odebrecht no hubiera sobornado, les van a entregar $700.000 millones, a los contratistas de los cuales $441.000 son para estos señores, esto es escandaloso y debe impedirse, por eso le he pedido al contralor ponerse al frente del tema”, precisó.