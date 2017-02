Fernando Osorio se arrepiente de haber sido gobernador del Tolima

Osorio dirigió los destinos del departamento del Tolima entre 2005 y 2007. Según él, su gestión fue buena, pero la Fiscalía no comparte esa percepción, pues un millonario contrato terminó por enredarlo en un presunto interés indebido y un peculado por apropiación.

El exmandatario le recomendó, a los administradores, que están en el sector privado que se queden allí, porque según él, lo público es muy desagradecido.

"Yo si le aconsejo a quienes están en el sector privado que mejor se queden allí, porque en lo público con tanta norma, con tanto requeñeque, por cualquier lado usted peca".

Junto a Osorio, el actual gobernador, Oscar Barreto, enfrenta el mismo proceso, pero aseguró que no tiene idea de por qué está metido en ese enredo.

"Yo soy el actual gobernador del departamento, el Tribunal me ha citado y he venido a atenderla, pero hasta el momento no tengo idea de por qué".

La investigación detalla supuestas irregularidades en un convenio con una entidad educativa y que tenía como destino los niños del Tolima.