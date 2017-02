Trump bromea sobre disturbios en Suecia y alerta sobre terrorismo en Europa

El presidente estadounidense, Donald Trump, bromeó hoy que un día después de aludir a un inexistente ataque en Suecia a causa de la inmigración hubo disturbios en un barrio de Estocolmo y advirtió que no permitirá en EE.UU. ataques terroristas como los que han sacudido en Europa.

"Me criticaron mucho por lo que dije de Suecia y, de repente, un día después. Dije ¿nadie ha informado de lo que está pasando? Y resultó que no", bromeó Trump en una intervención hoy en la Conferencia anual de Acción Política Conservadora (CPAC), el importante foro conservador de Estados Unidos.

En un mitin el pasado domingo, Trump aludió a un supuesto incidente terrorista en Suecia la noche anterior que nunca sucedió y que llevó al Gobierno sueco a pedir explicaciones a EE.UU.

Trump posteriormente matizó en Twitter que se refería a una historia que había visto en el canal Fox News sobre la inmigración en Suecia.

El reportaje señalado por Trump analizaba la tensión con la policía con inmigrantes en algunos barrios en las ciudades suecas de Estocolmo y Malmo.

Dos días después de esas declaraciones, la detención de una persona en el barrio de Rinkeby, en Estocolmo, por supuesto tráfico de drogas desencadenó disturbios que acabaron con heridos, vehículos quemados y obligaron a desplegar a la policía.

Trump aprovechó esa coincidencia para repetir su premisa de que si Estados Unidos no controla la entrada de inmigrantes musulmanes habrá ataques terroristas como los que han ocurrido en Europa en los últimos años.

El presidente, que ha intentado mediante decreto -bloqueado en los tribunales- suspender el programa de refugiados y la emisión de visados a siete países musulmanes, dijo que el control fronterizo deber ser el centro de la política de seguridad nacional estadounidense.

"Miren lo que está pasando en Suecia. Miren lo que pasó en Alemania. Miren lo que pasó en Francia; en París y Niza", aseguró Trump, mezclando los disturbios sin víctimas de Suecia con una aparente alusión al atentado con una docena de muertos del mercado navideño de Berlín del pasado diciembre, o los graves ataques de París de noviembre de 2015.

El mandatario contó la historia de un amigo, "un tipo importante", que solía ir todos los años a París, pero ya no lo hace.

"Le preguntó ¿Qué tal París? Y me dice ¿París? Ya no voy a París nunca. París ya no es París", comentó Trump, que desde su campaña electoral del año pasado ha alertado sobre la posibilidad de que EE.UU. viva atentados como los de París en noviembre de 2015 (130 muertos) o Niza en julio de 2016 (86 muertos).