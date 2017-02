México dice que Plan Mérida está en fase terminal y no será motivo de presión

La Iniciativa Mérida está en fase "terminal" y no podrá ser un motivo de presión de Estados Unidos al Gobierno de México, aseguró hoy el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio.

"No tenemos ningún problema" en que la Administración de Donald Trump retire los fondos destinados a ese plan de cooperación en materia de seguridad y narcotráfico, ya que "está en su fase ya terminal" y el país no depende en la actualidad "en muchos sentidos" de EE.UU. como en el pasado, dijo Osorio a Radio Fórmula.

"Afortunadamente, al paso de los años se han logrado superar esas capacidades en materia de seguridad, migración y en otros temas en los que hemos venido trabajando; que hagan el recuento y que tomen sus determinaciones", apuntó.

Recordó que hace unos dos años el Gobierno de EE.UU. bloqueó parte de los fondos anuales que destina a México dentro de la Iniciativa Mérida por preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en el país.

En octubre de 2015, el Departamento de Estado informó que el 15 % de los fondos renovados anualmente por el Congreso estadounidense para la Iniciativa Mérida estaban condicionados a los avances en México en el respeto a los derechos humanos.

Entonces "les dijimos que estaban en su derecho", señaló el titular de Gobernación (Interior), quien agregó que hoy no se les "puede presionar de esta manera".

Estados Unidos anunció en octubre pasado que entregaría a México los fondos bloqueados en 2015, a fin de que se utilizaran para superar los retos pendientes en materia de derechos humanos señalados por el Congreso.

A través de la Iniciativa Mérida, aprobada en 2008, el Congreso de EE.UU. ha destinado 2.300 millones de dólares a apoyar con ayuda financiera a las fuerzas de seguridad mexicanas en la lucha contra el narcotráfico, según cifras de 2015.

Osorio asistió el jueves junto a los titulares de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Hacienda, José Antonio Meade, a una reunión celebrada en la capital mexicana con los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional de EE.UU., Rex Tillerson y John Kelly, respectivamente.

El encuentro estuvo dominado por el tema migratorio. "No se podían abordar otros temas mientras no pudiéramos aclarar y arreglar estos temas fundamentales", afirmó el secretario de Gobernación, quien admitió que el diálogo con EE.UU. "no está siendo fácil".

El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró hoy que la construcción del muro en la frontera con México va a comenzar "antes de lo previsto", y defendió su plan de reforzar el control migratorio para echar de EE.UU. a los "tipos malos".

Apenas el jueves Kelly trataba de suavizar al discurso del jefe de la Casa Blanca al "dejar muy claro que no va a haber deportaciones masivas" y que no se utilizarán "fuerzas militares en operaciones migratorias", como había asegurado horas antes Trump.