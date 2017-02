Tajani y Merkel piden "brexit" bueno para UE y que respete lazos con Londres

El Gobierno alemán y el Parlamento Europeo (PE) coinciden en querer una solución para el "brexit" que preserve los intereses de los europeos y garantice a la vez una buena relación futura con el Reino Unido, aseguró hoy el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani.

Tajani explicó en declaraciones a Efe en Berlín, tras reunirse por primera vez desde que accedió al cargo con la canciller alemana, Angela Merkel, que ambos también comparten postura en cuestiones como la necesidad de reforma de la UE y el estrechamiento de los lazos con América Latina.

"Compartimos la misma opinión sobre el 'brexit'", explicó el político conservador italiano, que abogó por "defender los intereses de los ciudadanos europeos, pero al mismo tiempo trabajar por el día después" para mantener unas "buenas relaciones" con el Reino Unido.

Pese a que "no es lo mismo ser miembro que no serlo", argumentó Tajani, "Londres va a seguir siendo un interlocutor" porque es "una capital muy importante" que, aunque "no va a ser de la UE", va a seguir siendo la de un país europeo.

Tajani desechó además el debate entre las llamadas vías dura y blanda del "brexit" y subrayó que el PE defenderá los intereses de los ciudadanos europeos y buscará un acuerdo con Londres "que permita unas relaciones positivas con el Reino Unido en el futuro".

Con respecto a las relaciones con el presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que el discurso de su vicepresidente, Mike Pence, durante su reciente gira por Europa fue "esperanzador", pero señaló que aún es preciso aclarar cuál es la "posición real" de Washington con respecto a la UE.

No obstante, el presidente de la Eurocámara recalcó que EE.UU. es y será el "principal interlocutor" de la UE.

El encuentro con Merkel, "muy positivo", según el presidente del PE, sirvió también para abordar el futuro de la UE, cuestionada por la salida de Reino Unido, el auge de los populismos euroescépticos y la crisis económica.

"Es importante que Europa permanezca unida y que el interés general coincida con el particular", manifestó en una rueda de prensa en Berlín, en la que abogó también por "reforzar" la UE.

A su juicio, "es obvio que Europa tiene que cambiar, pero eso no significa destruirla, sino mejorarla", por ejemplo, con decisiones más orientadas a los ciudadanos y a los "grandes temas".

Tajani defendió "ser concretos para atender a (las demandas de) los ciudadanos" y hacer propuestas realizables, y mostró su esperanza de que las propuestas de futuro que se planteen en la cumbre de líderes de Roma del próximo mes "miren al mañana".

Con respecto a este encuentro en la capital italiana, que conmemora el 60º aniversario del Tratado de Roma, pilar fundamental de la UE, el presidente del PE indicó que "es un momento de reflexión" y, a la vez, de decidir "acciones para el futuro".

La mejora de la concreción y la eficiencia en la UE ayudarían a combatir a los populismos, consideró Tajani, que no ve cercanas grandes reformas de los tratados, aunque sí cambios en algunos puntos concretos, como el Acuerdo de Dublín, que regula la gestión de la inmigración a nivel comunitario.

Asimismo subrayó que tanto el PE como el Gobierno alemán están interesados en estrechar sus relaciones comerciales y políticas con América Latina y que la Eurocámara invitará a intervenir ante el plenario en los próximos meses a los presidentes de México y Argentina, Enrique Peña Nieto y Mauricio Macri, respectivamente.

"A Alemania le gusta trabajar con Mercosur", agregó a este respecto Tajani, que considera que es "importante no perder de vista a América Latina".

África también formó para de la agenda de la reunión con la canciller, ya que Merkel está convencida de la importancia de este continente en relación a cuestiones como la crisis de los refugiados, explicó el presidente de la Eurocámara.