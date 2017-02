Senador EEUU Rubio evade preguntas por inasistencia a reunión con electores

Dade)Miami (EE.UU.), 23 feb (EFE).- El senador Marco Rubio se mostró hoy escurridizo en un vídeo en el que un ciudadano le cuestiona en la calle su inasistencia a foros comunitarios ("town halls") con sus electores del estado de Florida.

Miami (EE.UU.), 23 feb (EFE).- El senador Marco Rubio se mostró hoy escurridizo en un vídeo en el que un ciudadano le cuestiona en la calle su inasistencia a foros comunitarios ("town halls") con sus electores del estado de Florida.

En el vídeo que circula hoy por las redes sociales se observa a Rubio, que fue pillado en el hospital Jackson Memorial de Miami (Florida), evadir las preguntas en torno a su inasistencia a reuniones previstas con sus electores el miércoles en Tampa.

Con ironía, el ciudadano le dice que se alegra de que esté bien, pues durante los últimos días los electores, grupos cívicos y comunitarios lo habían dado por "desaparecido" en las redes sociales y lo buscaban con letreros con su foto, tal como se hace con los niños perdidos.

"La pregunta que cada elector de Florida debe tener en su mente es 'por qué el senador Rubio está tratando de dividir y evitar a su propia base electoral'", señaló hoy Melissa Gallagher, organizadora del evento en Tampa en el que se esperaba la presencia del senador y exaspirante a la Presidencia por el Partido Republicano.

A pesar de la ausencia de Rubio, quien según medios locales llegó el miércoles a Florida, Gallagher, una terapista local, realizó el "town hall", o reunión comunitaria.

"Fue una noche pacífica, poderosa y orgánica que mostró el amplio surtido de preocupaciones que más de mil residentes del área de la Bahía de Tampa tienen sobre nuestras políticas estatales, nacionales e internacionales", señaló hoy Gallagher en un comunicado.

El senador republicano, que se suponía estaba en Europa, sin embargo fue sorprendido en los pasillos del Hospital Jackson Memorial Hospital, según muestra el vídeo que circula en internet.

"Senador, pensé que usted estaba en Europa", le preguntan mientras el cubano-estadounidense baja con prisa unas escaleras.

Electores en Tampa, en la costa oeste de Florida, cuestionaron su inasistencia para escuchar las quejas de los votantes sobre su "cercanía" con el presidente de EE.UU., Donald Trump, cuando esperaban que el senador fuera una especie de auditor por los floridanos de la nueva administración.

Rubio, quien no asistió esta noche a otro "town hall" en el condado Miami-Dade, dijo al canal local CBS que no había sido invitado y que de todos modos no hubiera acudido porque era organizado por "extremistas de izquierda".

La reunión fue organizada por el grupo a favor del aborto Naral para instar al senador Rubio a votar en contra de la confirmación del candidato del presidente Trump para juez del Supremo de EE.UU., Neil Gorusch.

Según Naral, que señaló que sí había invitado a Rubio, manifestó que una encuesta reciente evidencia que el 72 % de los votantes piensa que el próximo juez del Supremo "tendrá un gran impacto en la dirección de nuestro país" y 7 de cada 10 votantes se oponen a los intentos republicanos por cambiar las reglas para que una mayoría simple pueda confirmar a Gorsuch.

En las últimas semanas, varios congresistas de EE.UU. han sido duramente recriminados por su electorado en reuniones comunitarias a lo largo del país, en donde se les ha criticado principalmente la idea de Trump de acabar con el seguro de salud impulsado por el expresidente Barack Obama (2009-2017), sin tener un reemplazo listo.

De igual forma, los ciudadanos a lo largo del país cuestionan las posturas republicanas sobre el aborto, la inmigración, la prohibición de entrada a ciudadanos de países musulmanes, entre otros temas.