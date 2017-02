Dos iraníes-americanos representarán a Asghar Farhad en los Óscar

Dos prominentes iraníes-americanos, la ingeniera Anousheh Ansari, conocida por ser la primera mujer turista espacial, y Firouz Naderi, exdirector de los sistemas de exploración solar en la NASA, representarán al cineasta Asghar Farhad en la 89 edición de los Óscar.

Así lo confirmó hoy el publicista de Farhadi en un comunicado remitido a la revista especializada Variety, donde recordó que el cineasta iraní que aspira al Óscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa por "The Salesman", no acudirá a la ceremonia en respuesta a las medidas migratorias decretadas por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

La decisión del realizador de enviar a dos personas ajenas a su película sugiere, según la publicación, que Farhadi desea continuar sus buenas relaciones con EE.UU., donde "The Salesman" actualmente está en cartelera, mientras que manda un mensaje con el que recalca que EE.UU. es una nación de inmigrantes.

Nacida en Irán, Ansari se trasladó a EE.UU. en 1984 siendo adolescente y en 2006 se convirtió en la primera mujer que viajaba al espacio como turista al embarcar en la nave rusa Soyuz durante una expedición de ocho días.

Naderi, también nacido en Irán y residente en EE.UU. desde 1964, pasó más de 30 años trabajando para la NASA (agencia espacial estadounidense) en diferentes puestos, entre los que figura el de gerente del programa de exploración en el planeta Marte.