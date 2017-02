Octavia Spencer afirma que queda mucho por hacer por la diversidad en el cine

Candidata a la estatuilla como actriz de reparto por "Hidden Figures", Octavia Spencer presenta ahora "The Shack" y aseguró a Efe que, pese a que este año hay varios actores negros nominados al Óscar, todavía quedan "muchas cosas" por hacer para alcanzar la diversidad en Hollywood.

Los Ángeles (EE.UU.), 24 feb (EFE).- Candidata a la estatuilla como actriz de reparto por "Hidden Figures", Octavia Spencer presenta ahora "The Shack" y aseguró a Efe que, pese a que este año hay varios actores negros nominados al Óscar, todavía quedan "muchas cosas" por hacer para alcanzar la diversidad en Hollywood.

"¿Este año hay más gente negra nominada a los Óscar? Sí. ¿Significa eso que se ha conseguido ya la diversidad en Hollywood? No. Hay muchas más cosas que tienen que suceder", dijo Octavia Spencer en una entrevista telefónica con Efe.

"No creo que se trate de un problema de los Óscar. Es un problema acerca de cómo se elaboran las películas. La diversidad (en el cine) es un asunto en el que la gente mira solo a un lado, pero solo porque haya afroamericanos nominados no significa que deje de ser un problema", añadió Spencer al opinar que se debería prestar más atención a las decisiones de los estudios y la industria.

La ganadora del Óscar por "The Help" (2011) y que este año ha formado parte de la exitosa película "Hidden Figures" presenta ahora "The Shack", un drama de tono religioso dirigido por Stuart Hazeldine ("Exam", 2009) y en cuyo reparto figuran Sam Worthington, Tim McGraw y la brasileña Alice Braga.

Basada en la novela homónima de William P. Young, "The Shack", que se estrena en EE.UU. el 3 de marzo, narra cómo Mack Phillips (Worthington) se cuestiona su fe después de que su hija pequeña sea raptada y asesinada.

Angustiado por problemas familiares y existenciales, Mack recibe un día una misteriosa invitación de Dios (Spencer) para que acuda a una cabaña en la que experimentará una asombrosa revelación de fe.

"De la historia me encantó que tenga este aspecto de thriller, con sus elementos atados a la perfección, y que también brinde las muchas presencias que la gente siente sobre Dios", detalló Spencer.

Ella da vida a Papa, la identidad bajo la que se esconde en realidad Dios y que en la película evita el característico retrato de un hombre veterano, superior y todopoderoso.

"Creo que Papa es fuerte, hermosa y cariñosa", señaló Spencer al subrayar "el amor incondicional" que exhibe su rol.

En su opinión, la tarea de Papa es conseguir que Mack "regrese al buen camino" y que se perdone por haber perdido a su hija.

Spencer subrayó, asimismo, que temas como el amor, la esperanza, la fe o la sabiduría aparecen en "The Shack" gracias al "hermoso" trabajo de todos los actores.

¿Y puede una película tan religiosa como "The Shack" apelar al público no creyente?, "Totalmente", respondió la actriz.

"Una cosa que todos entendemos es la pérdida y los desafíos en nuestra vida diaria (...). Creo que lo que ofrece esta película es una mirada alternativa a cómo tienes que renacer de esos desafíos que te paralizan y te impiden crecer", argumentó.

Respecto a la reciente tendencia en Hollywood de filmes con un mensaje espiritual, Spencer aseguró que el público busca "algo más que entretenimiento" y defendió, en ese sentido, que "The Shack" también aporta "lecciones valiosas" a los espectadores.

De cara a la gala de los Óscar que se celebrará el próximo domingo, la intérprete dijo sentirse "realmente emocionada" por haber sido nominada por su labor en "Hidden Figures", la hasta ahora desconocida historia de las matemáticas y técnicas afroamericanas que trabajaron en el programa espacial de la NASA.

"Estoy entusiasmada porque fui reconocida por interpretar a una mujer (Dorothy Vaughan) que en su vida no fue reconocida por su trabajo", indicó.

Junto a Taraji P. Henson y Janelle Monáe, Spencer conforma el triángulo protagonista de "Hidden Figures", que también está nominada a mejor película y mejor guión.

Spencer competirá por el Óscar a la mejor actriz secundaria frente a la gran favorita Viola Davis ("Fences"), Naomie Harris ("Moonlight"), Nicole Kidman ("Lion") y Michelle Williams ("Manchester By The Sea").

En el horizonte más cercano de la actriz figura su participación en "The Shape of Water", la nueva cinta del cineasta mexicano Guillermo del Toro y al que Spencer calificó como "un genio" y un artista "inimitable".