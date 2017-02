Linda Palma cuenta cómo la “tumbaron” en unas vacaciones en Cartagena

La presentadora cartagenera Linda Palma luego de “desaparecer” de las cámaras de la televisión colombiana por motivos de salud, cuenta en el programa de las tardes de La W Radio, la verdadera razón por la que la tuvo que tomar reposo por cinco meses uno los momentos más dolorosos, y también comenta la historia de las peores vacaciones de su vida.

Palma comenta que para unas vacaciones familiares decidió invitar a sus papás y hermanos a Cartagena para descansar, pero no se imaginaba lo que le iba a pasar.

Decidió alquilar un apartamento en Cartagena, omitió el nombre de la página que hizo la reserva, ella aclara que antes de viajar a la ciudad amurallada llamó a confirmar todo. Pero cuando llegaron al lugar no era lo que esperaban, el apartamento no estaba amueblado, los muebles aún no habían llegado "un 27 de diciembre en Cartagena ya no iban a llegar" comento la presentadora, luego la llevaron a otro apartamento muy lejos "en la porra" y desde ahí todas sus vacaciones salieron mal.