El nuevo thriller de Jonathan Kellerman directo al número 1 en EE.UU.

"Heartbreak Hotel", la nueva novela del psicólogo estadounidense Jonathan Kellerman, conocido por sus obras de suspense, se situó directamente en el número uno en su primera semana en el mercado.

Mientras, Elena Ferrante, con su saga de las amigas, y Paula Hawkins, con "La chica del tren", se resisten a salir de las listas de superventas en las que aparecen casi ininterrumpidamente desde hace dos años.

ALEMANIA

Ficción:

1.- "Elefant" - Martin Suter (Diogenes).

2.- "Meine geniale Freundin" - Elena Ferrante (Suhrkamp).

3.- "Die Geschichte eines neuen Namens" - Elena Ferrante (Suhrkamp).

4.- "4 3 2 1" - Paul Auster (Rowohlt).

No ficción:

1.- "Wunder wirken Wunder" - Eckart von Hirschhausen (Rowohlt).

2.- "Wer wir waren" - Roger Willemsen (S. Fischer).

3.- "Penguin Bloom" - Cameron Bloom; Bradley Trevor Greive (Knaus).

4.- "Homo Deus" - Yuval Noah Harari (C.H. Beck).

Fuente: "Der Spiegel"

ARGENTINA

Ficción:

1.- "La chica del tren" - Paula Hawkins (Planeta).

2.- "Personas desconocidas" - John Katzenbach (Ediciones B).

3.- "La Razon de Estar Contigo" - Bruce W. Cameron (Roca).

4.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón (Planeta).

No ficción:

1.- "Pablo Escobar In Fraganti" - Juan Sebastian Marroquin Santos (Planeta).

2.- "Ellas" - Daniel López Rosetti (Planeta).

3.- "Así me cuido yo" - Marina Borensztein (Planeta).

4.- "Usar el Cerebro" - Facundo Manes Favoritos (Planeta).

Fuente: Yenny/tematika.com

BRASIL:

Ficción:

1.- "O Homem Mais Inteligente da História" - Augusto Cury (Sextante).

2.- "Quatro Vidas de Um Cachorro - Capa do Filme" - W. Bruce Cameron (Harper Collins Brasil).

3.- "Como eu era antes de você" - Jojo Moyes (Intrínseca).

4.- "Depois de você" - Jojo Moyes (Intrínseca).

No ficción:

1.- "Rita Lee: Uma Autobiografia" - Rita Lee (Globo).

2.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM).

3.- "Novos Caminhos, Novas Escolhas" - Abilio Diniz (Objetiva).

4.- "O Diário de Anne Frank" - Otto H. Frank y Mirjam Pressler (Record).

Fuente: Revista Veja.

COLOMBIA

Ficción:

1.- "La niña alemana" - Armando Lucas (Ediciones B).

2.- "La chica del tren" - Paula Hawkins (Planeta).

3.- "Historia oficial del amor" - Ricardo Silva (Penguin Random House).

4.- "Doce cuentos peregrinos" - Gabriel García Márquez (Penguin Random House).

No ficción:

1.- "Mundos invisibles" - Elsa Arango (Penguin Random House).

2.- "De la estupidez a la locura" - Umberto Eco (Penguin Random House).

3.- "De animales a dioses" - Yuval Noah (Penguin Random House).

4.- "¿Quién domina el mundo?" - Noam Chomsky (Ediciones B).

Fuente: Librería Nacional.

ESPAÑA

Ficción:

1.- "1775 calles" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Frida).

2.- "Patria" - Fernando Aramburu (Tusquets).

3.- "El monarca de las sombras" - Javier Cercas (Random House).

4.- "Cuando abras el paracaídas" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Frida).

No ficción:

1.- "El poder del ahora" - Eckhart Tolle (Gaia).

2.- "Biografía del silencio" - Pablo D'Ors (Siruela).

3.- "Adelgaza para siempre" - Angela Quintas (Planeta).

4.- "La magia del orden" - Marie Kondo (Aguilar).

Fuente: Casa del Libro.

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "Heartbreak Hotel" - Jonathan Kellerman (Ballantine).

2.- "Lincoln in The Bardo" - George Saunders (Random House).

3.- "Burn" - Helen Hardt (Waterhouse Press).

4.- "The Shack" - William P. Young (Windblown Media).

No ficción:

1.- "Hillbilly Elegy" - J.D. Vance (HarperCollins).

2.- "Hidden Figures" - Margot Lee Shetterly (Morrow/HarperCollins).

3.- "This Life I Live" - Rory Feek W (Publishing/Thomas Nelson).

4.- "Killing the Rising Sun" - Bill O'Reily y Martin Dugard (Holt).

Fuente: The New York Times.

FRANCIA

Ficción:

1.- "Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une" - Raphaëlle Giordano (Eyrolles).

2.- "L'amie prodigieuse. Celle qui fuit et celle qui reste" - Elena Ferrante (Gallimard).

3.- "Calendar girl Février" - Audrey Carlan (Hugo Roman).

4.- "Le cas Malaussène Volume 1, Ils m'ont menti" - Daniel Pennac (Gallimard).

No ficción:

1.- "Brève encyclopédie du monde Volume 2, Décadence : vie et mort du judéo-christianisme" - Michel Onfray (J'ai Lu).

2.- "Votre santé sans risque" - Frédéric Saldmann (Albin Michel).

3.- "L'avenir en commun : le programme de la France insoumise et son candidat Jean-Luc Mélenchon : élections présidentielle et législatives 2017" - Jean-Luc Mélenchon (Seuil).

4.- "Histoire mondiale de la France" - Patrick Boucheron y otros (Seuil)

Fuente: Livres Hebdo.

ITALIA

Ficción:

1.- "Le notti bianche", Fedor Michajlov Dostoevskij (Ed. Sanpaolo).

2.- "Io prima di te", Jojo Moyes (Mondadori).

3.- "Fallen", Lauren Kate (Rizzoli).

4.- "Il labirinto degli spiriti", Carlos Ruiz Zafón (Mondadori).

No ficción:

1.- "L'arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita", Alessandro D'Avenia (Mondadori).

2.- "L'interpretazione dei sogni", Sigmund Freud (Newton Compton).

3.- "La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme", Hannah Arendt (Feltrinelli).

4.- "Venezia è un pesce", Tiziano Scarpa (Feltrinelli).

Fuente: La Feltrinelli.

MÉXICO

Ficción:

1.- "Todos mis futuros son contigo" - Marwan (Planeta).

2.- "Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida)" - Amalia Andrade Arango (Planeta).

3.- "Festival de la blasfemia" - Dross Rotzank (Temas de Hoy).

4.- "La cabaña" - WM. Paul Young (Booket).

No ficción:

1.- "Los dragones del edén. Especulaciones sobre la evolución de la inteligencia humana" - Carl Sagan (Booket).

2- "Últimos testigos de la segunda guerra mundial" - Svetlana Alexievich (Debate).

3.- "Detox emocional: Como sacar de tú vida lo que te impide ser feliz" - Silvia Olmedo (Planeta).

4.- "La verdadera noche de Iguala" - Anabel Hernández" (Grijalbo).

Fuente: Librería Gandhi.

PORTUGAL

Ficción:

1.- "4 3 2 1" - Paul Auster (Edições Asa).

2.- "História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar" - Luis Sepúlveda (Porto Editora).

3.- "Silêncio" - Shusaku Endo (Dom Quixote).

4.- "Sua Alteza Real" - Danielle Steel (Bertrand Editora).

No ficción:

1.- "Quinta-feira" - Aníbal Cavaco Silva (Porto Editora).

2.- "Ioga para Corrigir a Visão" - Kazuhiro Nakagawa (Pergaminho).

3.- "O Livro do Hygge" - Meik Wiking (IN).

4.- "A Doença, o Sofrimento e a Morte Entram num Bar" - Ricardo Araújo Pereira (Tinta da China).

Fuente: Libraría Bertrand.

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Norse Mythology" - Neil Gaiman (Bloomsbury).

2.- "Backstabber" - Kimberley Chambers (HarperCollins).

3.- "My Not So Perfect Life" - Sophie Kinsella (Bantam Press).

4.- "The Girl Before" - JP Delaney (Quercus).

No ficción:

1.- "Five on Brexit Island" - Bruno Vincent (Quercus).

2.- "Fragile Lives" - Stephen Westaby (HarperCollins).

3.- "How It Works: The Husband" - Jason Hazeley & Joel Morris (M Joseph).

4.-"Hello, Is This Planet Earth?" - Tim Peake (Century)-

Fuente "The Sunday Times".