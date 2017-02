Se celebraron los Premios lo Nuestro en un entorno político

La noche de los Premios lo Nuestro estuvo marcada de ritmo como es costumbre en la música latina.

Artistas colombianos como Carlos Vives, Shakira, Maluma y J. Balvin fueron galardonados por su música.

"La Bicicleta" de Shakira y Carlos Vives se llevó el reconocimiento a mejor video del año, el single del año y canción tropical del año. Por su parte, Maluma se llevó el galardón por albúm urbano del año y artista urbano del año. Finalmente, J. Balvin recibió el reconocimiento como artista Premios Lo Nuestro del año y artista masculino del año.

J. Balvin ganó dos Premios lo Nuestro / EFE

Entre tanto, la gala se vio en vuelta en un entorno político cuando varios artistas, en sus discursos, hicieron mención a la unidad y a los latinos, teniendo en cuenta, las polémicas políticas de Donald Trump.

Uno de ellos, por ejemplo, fue Carlos Vives, quien le habló directamente al presidente norteamericano. “Mister President, usted quiere una América más grande, una América unida. Señor presidente, tiene una oportunidad histórica: únanos”.

Así mismo, Romeo Santos, al recibir el premio a la trayectoria dijo "(...) en este mundo necesitamos más amor, menos envidia, menos guerra. Todos necesitamos respeto. ¡La igualdad, latinos, ¡it's very important!”

Sin embargo, el mensaje más contundente lo dio el periodista Jorge Ramos quien declaró:

“Soy inmigrante y ustedes saben exactamente lo que está pasando en Estados Unidos. Hay mucha gente que no nos quiere aquí y que quiere crear un muro para separarnos. Pero este también es nuestro país. No es de ellos, es nuestro país. Y no nos vamos a dejar. Somos cerca de 60 millones de latinos en Estados Unidos y gracias a nosotros Estados Unidos come, crece, canta y baila. Así que cuando nos ataquen ya sabemos qué vamos a hacer: no nos vamos a sentar, no nos vamos a callar y no nos vamos a ir. Sobre todo, no nos vamos a callar”.