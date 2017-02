J Balvin repite como artista del año en unos Premios Lo Nuestro muy políticos

El músico colombiano J Balvin se consagró hoy, por segundo año consecutivo, como artista del año de los Premios Lo Nuestro, en una gala con un marcado tono político y de defensa de los hispanos ante las amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump, a esta comunidad.

El cantante urbano se llevó el galardón "Premio Lo Nuestro" al artista del año, el reconocimiento más importante de la gala, que se sumó al de mejor artista masculino en categoría general, para un total de dos galardones.

J Balvin no pudo ocultar su sorpresa al conocer que fue elegido artista del año en estos premios de votación popular de la audiencia de la cadena hispana Univision, a la que indicó que, debido al clima político actual en EE.UU., "es un momento bueno para que los latinos nos unamos más".

Junto a él, triunfaron esta noche otros dos colombianos, Shakira y Carlos Vives, que se llevaron a casa tres de galardones: canción del año, mejor tema tropical y videoclip del año por su éxito "La bicicleta".

Los cubanos Gente de Zona se hicieron también con tres estatuillas, al ganar el galardón al disco del año en categoría general y también en el de música tropical por su álbum "Visualízate", así como el mejor dúo o grupo del año.

Mientras, los chicos de CNCO, ganadores del concurso de canto de Univision "La Banda", conquistaron tres premios en la categoría pop-rock, con el de mejor disco y canción por "Primera cita" y "Tan fácil", respectivamente, que les llevó a cosechar además el de mejor grupo o dúo del género.

El español Enrique Iglesias, el colombiano Maluma y los mexicanos Julión Álvarez y La Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga obtuvieron dos galardones cada uno.

La ceremonia arrancó pronto con su nota política, y lo hizo de la mano de la mexicana Lucero, quien le recordó al público que, "sobre todo en estos tiempos, se debe recordar de dónde venimos".

El tono político, enmarcado en la actual situación de temor que viven los once millones de indocumentados que se calcula viven en el país ante una posible deportación ordenada por Trump, continuó momentos después con el bachatero estadounidense de origen dominicano Prince Royce.

Al aceptar su premio a artista del año en el género tropical, el joven músico fue rotundo en su mensaje, que fue acogido entre aplausos: "Quiero dedicárselo a todos los inmigrantes, porque todos somos inmigrantes".

Prince Royce fue además quien entregó el Premio a la Excelencia a su compatriota Romeo Santos, quien fue ovacionado de pie camino al escenario.

Tras dar las gracias a sus fans y a sus padres, el antiguo líder de Aventura aseguró que en su última gira por Estados Unidos vio a "muchos latinos de distintas nacionalidades, y sin duda de distintas creencias y religiones", pero que, a pesar de ello, están unidos.

"Todos merecemos respeto", dijo el bachatero, que terminó su intervención con un llamado al "amor y a la paz".

Este mensaje fue reforzado por la gran estrella periodística de Univision, el periodista mexicano de Jorge Ramos, quien hizo otro paréntesis musical para declararse "un orgulloso inmigrante" y recordarle al público que EE.UU. también es su país.

"Este es nuestro país y no nos vamos a dejar, no nos vamos a sentar, no nos vamos a callar, no nos vamos a ir", aseguró.

Acto seguido nombró a cinco latinos extraordinarios, entre ellos la actriz y activista política América Ferrera, la gimnasta Laurie Hernández y el director Alejandro Gónzález Iñárritu, como ejemplos del aporte latino a un país que "come, crece, canta y baila" gracias a la presencia hispana.

Carlos Vives también tuvo unas palabras para la "comunidad latina en los Estados Unidos, que es la razón por la que estamos aquí" y para el actual inquilino de la Casa Blanca.

"Mr. President (en referencia a Trump), usted quiere una América más grande, una América más grande es una unida. Usted tiene una oportunidad histórica, únanos", pidió el músico.

Ya en el plano musical, Vives fue uno de los que subió al escenario del American Airlines Arena para regocijo de los fans que acudieron a la gala, que también disfrutaron de las actuaciones del boricua Ricky Martin y el argentino Ricardo Montaner, que cantó a dúo con Julión Álvarez el tema "Me va a extrañar".

Thalia brilló también en una noche llena de estrellas latinas que cantaron sus últimos éxitos, como Romeo Santos, Prince Royce, J Balvin, Reik o Gerardo Ortiz, entre otros muchos.

Pero la noche comenzó con ritmos urbanos. Los integrantes de Gente de Zona fueron los primeros en cantar y ofrecieron un popurrí de éxitos, incluidos "La Gozadera" y "Traidora".

Posteriormente, el regetón marcó presencia y el buen momento que vive el género entre la música latina con las actuaciones de Wisin, Zion, Lenox y Tito el Bambino.