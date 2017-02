Estrellas latinas destilan glamour sobre alfombra rosa de Premios Lo Nuestro

El glamour latino invadió hoy la alfombra rosa de los Premios Lo Nuestro en Miami, Florida (EE.UU.), donde las estrellas reivindicaron las ganas de "rumbear" a pesar de los problemas, mientras otros reclamaban "unidad" por todos los que viven en el país.

Entre los gritos de emoción del público cuando pasaban sus ídolos, como los colombianos J Balvin y Juanes, dos de los más reclamados del momento, los artistas apostaron por pasarlo en grande con el mejor estilo de los países hispanoamericanos y a la última moda.

Los vestidos de artistas como la reina de la belleza dominicana, Clarissa Molina, y la modelo y presentadora mexicana Alejandra Espinoza vislumbraron la alfombra rosa en la noche de Miami.

Molina se presentó con un vestido al estilo de los años veinte, con transparencias entre centenares de brillantes y espalda abierta, mientras que Espinoza escogió un elegante vestido de cola color rojo pasión.

La reguetonera dominicana Natti Natasha dejó sin aliento a todos con su vestido negro escotado acompañado de una gargantilla al más puro estilo rockero.

La actriz peruana Verónica Montes pareció inspirarse en Antoni Gaudí con un vestido blanco que imitaba el trencadís (troceado) utilizado en las obras del catalán.

También, en una noche en la que el estilo urbano reinó, los tres componentes de la banda mexicana Reik marcaron la pauta en la moda masculina combinando indumentarias de Louis Vuitton y Balenziaga.

"Esperen a que llegue J Balvin", bromearon los mexicanos cuestionados por si el suyo era el mejor "look" de la noche antes de que el colombiano apareciese con un peinado multicolor que también atrajo las miradas de los presentes.

Reik, nominados para cuatro Premios Lo Nuestro, dijeron a Efe que se trataba de una gran noche para ellos.

La reivindicación también estuvo presente en la moda y el cantante Periko se encargó de poner el punto de resistencia latina ante Donald Trump en la alfombra.

El artista peruano radicado en Miami, que forma dúo junto a la argentina Jessi León, portó una chaqueta con el lema "No ban, no wall" ("No prohibición, no muro"), en referencia a las polémicas decisiones migratorias del presidente en las últimas semanas.

"Los latinos somos una gran familia", dijo a Efe el reguetonero puertorriqueño, Tito El Bambino, antes de inaugurar la gala interpretando en directo su nuevo tema, "Vacaciones", junto al máximo nominado de la noche, su compatriota Wisin, nominado a siete premios.

También artistas de la talla de Ricky Martin y Romeo Santos actuarán en la gala, por la que pasarán Gente de Zona, Jesse & Joy, Sebastián Yatra y Silvestre Dangond, entre otros

La Banda Sinaloense MS De Sergio Lizarraga, nominada a su vez a siete premios, se sumó a la ola de orgullo latino afirmando que los hispanos de todos los países tienen el "potencial" para hacer grandes cosas.

"Juntos, superaremos todas las dificultades y nos levantaremos otra vez", aseguraron, al tiempo que recordaron que Estados Unidos "es un país de inmigrantes".

Antes de que el espectáculo comenzara, artistas como el cubano IAmChino y el colombiano Sebastián Yatra se mostraron emocionados poder celebrar sus éxitos "Ay Mi Dios" y "Traicionera" en una de las noches grandes de la música latina.

El American Airlines Arena de Miami acoge hoy la vigésimo novena edición de los Premios Lo Nuestro, los galardones de la música latina entregados por el canal de televisión Univision y votados por el público.