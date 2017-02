La mexicana Karla Souza se dice entusiasmada por Premio de Medios Hispanos

La actriz mexicana Karla Souza dijo hoy estar entusiasmada por el Premio de la Coalición Nacional de Medios Hispanos (CNMH) que recibirá este viernes en Los Ángeles, Estados Unidos, por su contribución a la industria del cine y la televisión.

Al acudir a los Premios Glamour 2016 en la capital mexicana, Souza dijo que dedicará el premio a todos los inmigrantes latinos que "están siendo separados y divididos de sus familias" y aseguró que trabajará para dejar una buena imagen de la comunidad.

La CNMH entregará a Karla Souza su Impact Award por su desempeño en la serie de televisión "How To Get Away With Murder". En esta gala también se premiará al mexicano Jaime Camil por su trabajo en la serie "Jane the Virgin".

La intérprete de la taquillera cinta "¿Qué culpa tiene el niño?" denunció que la industria del cine tiene más interés en el dinero de los latinos en las taquillas que en su participación frente a las cámaras, no obstante que son la minoría más fuerte en Estados Unidos.

Souza expresó su admiración por el mexicano Rodrigo Prieto, nominado al Óscar por mejor fotografía por la película "Silence" de Martin Scorsese, al considerar que su trabajo ha puesto el nombre de México en alto.

También manifestó su deseo de ver más diversidad latina en los Óscar del próximo año, pues "hoy hay cuatro latinos, entre ellos el mexicano Rodrigo Prieto, que están representándonos por su trabajo detrás de cámaras pero no frente a ellas".

Recordó el apoyo que Prieto le brindó en la filmación de un documental sobre el derecho al voto de los inmigrantes, junto con el director y ganador del Óscar Alejandro González Iñárritu, y adelantó que ambos tienen proyectos en mano que le emocionan.

Durante la alfombra roja de los Premios Glamour 2016, la cantante mexicana Dulce María dijo a Efe estar emocionada por comenzar una gira con su tercer disco como solista, que saldrá el próximo 10 de marzo.

Dulce María, exintegrante de la banda RBD, dijo que irá a Madrid, donde se presentará en la Sala TAF, donde se acaba de anunciar el espectáculo y están por salir las entradas a la venta.