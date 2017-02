El Leicester pos-Ranieri busca reaccionar ante el Liverpool

El Leicester City, ya sin el italiano Claudio Ranieri, artífice del milagro la pasada temporada, buscará el próximo lunes, en el partido que cerrará la jornada 26 de la Premier League, derrotar al Liverpool y sumar su primer triunfo liguero en 2017 para salir de la parte baja de la clasificación.

Los 'Foxes', vigentes campeones de liga, reciben en el King Power Stadium a los 'Reds' todavía con la resaca de la sonada y controvertida destitución del entrenador italiano.

Craig Shakespeare, ayudante de Ranieri, será el encargado de sentarse en el banquillo hasta que los dueños del club den con un nuevo entrenador. El favorito de la directiva parece ser otro italiano, Roberto Mancini, quien jugó cinco partidos con el Leicester en 2001 y tiene experiencia en la liga inglesa con el Manchester City.

"Regresamos de Sevilla, llegamos a casa y recibí una llamada de Jon Rudkin (director deportivo) en la que me confirmaba la noticia y me pedía que aceptara el cargo de entrenador interino", comentó Shakespeare.

"No es importante decir si la decisión (de la junta) es acertada o no. Los dueños han tomado una decisión y tenemos que respetarla. Sabemos que los resultados no han sido lo suficientemente buenos", agregó.

"Mi trabajo es preparar a los jugadores para el partido frente al Liverpool. Tenemos que volver a ganar y llevarnos los tres puntos. Estoy seguro de que tenemos talento de sobra en el vestuario y estoy también convencido de que cuando llegue el lunes estaremos preparados", apuntó el técnico interino.

Además de por la marcha de Ranieri, el hombre que guió al Leicester a su único título de liga en 133 años de historia, este fin de semana está marcado por la disputa el domingo, en el estadio de Wembley, de la final de la Copa de la Liga (EFL Cup) entre Manchester United y Southampton (16:30 GMT).

Seis partidos de liga se juegan el sábado, uno el domingo y el mencionado Leicester-Liverpool el lunes, quedando aplazados dos: Southampton-Arsenal y Manchester City-Manchester United.

El líder de la liga, el Chelsea, buscará dar un paso más en su camino hacia el título el sábado en casa frente al renovado Swansea de Paul Clement (15:00 GMT).

En los 'Blues' regresará al once Thibaut Courtois después de haber sido baja el pasado fin de semana en la FA Cup por enfermedad, y David Luiz y Marcos Alonso, que descansaron en el duelo con el Wolverhampton (0-2).

Además, el sábado también se enfrentan a la misma hora Crystal Palace y Middlesbrough en Selhurst Park; Everton y Sunderland en Goodison Park; Hull City y Burnley en el KCOM Stadium; y West Bromwich y Bournemouth en The Hawthorns. Cierran la jornada a las 17:30 GMT el Watford y el West Ham en Vicarage Road, al noroeste de la capital británica.

El domingo, además de la final de la EFL Cup, se miden el Tottenham Hotspur y el Stoke City en el estadio de White Hart Lane (13:30 GMT), al norte de Londres.

Los hombres de Mauricio Pochettino, todavía con el sinsabor de la eliminación de la Liga Europa, buscarán tres puntos que les asienten en zona de Champions y metan presión al resto de equipos en la parte alta.

En los 'Spurs' siguen de baja los lesionados Danny Rose y Erik Lamela, mientras que en los 'Potters' podría regresar al once Xherdan Shaqiri después de tres semanas fuera, al tiempo que Saido Berahino podría disfrutar de su primera titularidad.

"Tenemos que olvidarlo (la eliminación en la Europa League), mirar hacia adelante y estar centrados y preparados en el partido del domingo, ya que la Premier League no te espera. No es el momento de llorar, sino de preparar lo mejor posible el duelo con el Stoke", señaló Pochettino.

-- Jornada 26 de la Premier League:

- Sábado 25 de febrero: Chelsea-Swansea (15:00 GMT), Crystal Palace-Middlesbrough (15:00 GMT), Everton-Sunderland (15:00 GMT), Hull City-Burnley (15:00 GMT), West Bromwich-Bournemouth (15:00 GMT) y Watford-West Ham (15:00 GMT). Southampton-Arsenal (aplazado por la disputa de la final de la Copa de la Liga).

- Domingo 26 de febrero: Tottenham Hotspur-Stoke (13:30 GMT). Manchester City-Manchester United (aplazado por la disputa de la final de la Copa de la Liga).

- Lunes 27 de febrero: Leicester City-Liverpool (20:00 GMT).