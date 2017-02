El United pierde a Mkhitaryan pero recupera a Herrera para la final

José Mourinho, técnico del Manchester United, ha confirmado hoy que el media punta armenio Henrikh Mkhitaryan no se ha recuperado a tiempo de una lesión muscular y se perderá la final de la Copa de la Liga (EFL Cup) del domingo frente al Southampton, en la que sí estará el centrocampista Ander Herrera.

Mkhitaryan, uno de los fichajes de relumbrón del United del pasado verano, se tuvo que retirar mediada la segunda mitad del partido de Liga Europa del pasado miércoles frente al Saint-Étienne por un problema muscular en una pantorrilla.

Otro que también tuvo que abandonar el duelo fue el veterano centrocampista Michael Carrick, aunque éste sí llegará a tiempo para la final del domingo en Wembley (16:30 GMT).

"Michael está disponible", confirmó hoy Mourinho. "Fue listo y experimentado y pidió ser sustituido en el momento justo. Sin embargo, Mkhitaryan está fuera de la convocatoria", apuntó.

Además, es duda hasta última hora el defensa inglés Phil Jones por lesión, al tiempo que Wayne Rooney, autor del gol del triunfo la última vez que el United levantó la Copa de la Liga, en 2010, ha intensificado el entrenamiento y también estará en el norte de Londres el domingo.

"Wayne está bien, ha entrenado con el equipo. No jugó en Saint-Étienne porque no estaba listo para jugar, pero ahora, después de una sesión de entrenamiento importante, no hay ninguna duda. Podrá jugar", indicó Mourinho.

El internacional español Ander Herrera también regresará al equipo después de haberse perdido el duelo de Liga Europa en Francia por acumulación de amonestaciones.