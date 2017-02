Kittel: "La victoria me hace feliz a una semana de la París Niza"

El alemán Marcel Kittel (Quick Step) se mostró "muy feliz" tras alzar los brazos en la segunda etapa del Tour de Abu Dabi, a tan solo una semana de afrontar la París-Niza, y resaltó que su decisión de no usar los frenos de disco fue "por respeto a los compañeros".

"Creo que ya hice un esprint igual en la última etapa de Dubai. Estoy muy feliz por una victoria en la que creí hasta el último momento. El viento soplaba de cara y desde la izquierda, así que tenía sentido 'surfear' de rueda a rueda y acelerar", explicó.

A pesar de que sufrió un pinchazo, el gigante de Arnstadt, de 28 años, no temió por sus opciones de disputar la victoria en un final de etapa en el que "no había peligro porque no había viento y el pelotón rodaba cómodo". "Cambié la rueda rápido y volví al pelotón de inmediato", explicó.

Kittel habló de su decisión de eliminar de su bicicleta los frenos de disco tras algunas heridas que se produjeron por ese sistema de frenado en la caída de la primera etapa.

"Para mí la decisión de no poner los frenos de disco fue por respeto a los compañeros. Hubo un poco de discusión sobre el accidente de Owain Doull y la lesión causada por los discos en la etapa de ayer, y decidí no echar leña al fuego", dijo.

No obstante, Kittel dejó clara su idea sobre los frenos de disco,

"Estoy convencido de que la tecnología de frenos de disco tiene futuro en el deporte, pero todavía hay trabajo por hacer. Una carcasa alrededor del disco aliviaría la preocupación de los otros corredores", concluyó.