Shakespeare niega que los jugadores del Leicester cuestionaran a Ranieri

Craig Shakespeare, entrenador interino del Leicester City tras la marcha de Claudio Ranieri, ha negado este viernes que los jugadores de la primera plantilla cuestionaran al técnico italiano y ha asegurado que hay que "respetar la decisión de los dueños".

El Leicester anunció por sorpresa a última hora del jueves la destitución de Ranieri, tan sólo nueve meses después de conquistar la Premier League.

El preparador transalpino, que llegó al banquillo de los 'Foxes' en julio de 2015 como reemplazo de Nigel Pearson, logró lo imposible -5.000 a 1 en las casas de apuestas antes de iniciarse la temporada- y se coronó campeón de liga en su primer curso con un equipo que se había salvado milagrosamente del descenso unos meses antes.

Sin embargo, después de una primera campaña mágica, en la que los 'Foxes' levantaron su primer título de liga en los 133 años de historia del club, esta temporada los resultados no han acompañado.

Pese a brillar en la Liga de Campeones, donde se clasificaron con holgura para los octavos de final, en la Premier League marchan en decimoséptima posición, un punto por encima de los puestos de descenso.

"Había mucha frustración por los resultados del equipo, pero no había perdido al vestuario. Todo lo que se ha hablado ha sido pura especulación", señaló Craig Shakespeare, el técnico interino, este viernes, en la rueda de prensa previa al duelo del lunes frente al Liverpool (20:00 GMT).

"No sé si el club ha hablado con algún candidato. Lo que puedo decir es que mi relación con Claudio siempre fue buena. Hablé con él anoche y me dio las gracias por mi apoyo durante todo este tiempo. Estuvimos bastante tiempo intercambiando impresiones, pero lo que dijimos se queda en privado", sostuvo.

El Leicester, que en la ida de octavos de final de la Champions cayó en el Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla por 2-1, está fuera de la Copa de Inglaterra (FA Cup) y de la Copa de la Liga (EFL Cup) y al borde del descenso en la Premier League.

Shakespeare, que el lunes será el encargado de dirigir a los 'Foxes' en el duelo con el Liverpool, dijo que se sentía "muy triste" por la destitución de Ranieri, pero que había que "respetar la decisión de los dueños".

"Regresamos de Sevilla, llegamos a casa y recibí una llamada de Jon Rudkin (director deportivo) en la que me confirmaba la noticia y me pedía que aceptara el cargo de entrenador interino", comentó.

"No es importante decir si la decisión (de la junta) es acertada o no. Los dueños han tomado una decisión y tenemos que respetarla. Sabemos que los resultados no han sido lo suficientemente buenos", agregó Shakespeare.

"Mi trabajo es preparar a los jugadores para el partido frente al Liverpool. Tenemos que volver a ganar y llevarnos los tres puntos. Nos quedan 13 encuentros, el primero de ellos el lunes. Los aficionados han sido fantásticos siempre, y ahora más que nunca tenemos que estar juntos y apoyar al equipo", indicó.

"La confianza puede desaparecer rápido, pero también se puede recuperar en poco tiempo. Y mi trabajo es ayudar a los chicos a recuperarla. Estoy seguro de que tenemos talento de sobra en el vestuario y estoy también convencido de que cuando llegue el lunes estaremos preparados", apuntó el técnico interino.

Según las casas de apuestas británicas, el italiano Roberto Mancini, de 52 años, quien jugó brevemente en el Leicester -disputó cinco partidos en enero de 2001- es el máximo favorito para ocupar el puesto dejado por su compatriota Ranieri.